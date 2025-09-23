910 kilométer, nyolc nap, végtelen élmény – egy szegedi bringás kalandja a Duna eldugott kanyonjaiban

Egyedül, biciklivel és tervek nélkül – így indult nyolcnapos túrájára Kémeri Attila, aki alföldi lakosként imádja a vizeket és a természetet. Az kerékpártúra Szegedről indult és 910 kilométer múlva a szerbiai Vaskapu erőműnél ért véget. A visszafelé utat már részben kerékpárral, részben pedig vonattal tette meg.

Kerékpártúra, amit egy szegedi tett meg, 910 kilométeren át. Fotó: Kémeri Attila

Kémeri Attila azt mondja, hogy ezzel a majdnem ezer kilométeres vállalással még nem a komfortzónájának határait feszegette, azaz még ennél is nagyobb távot képes megtenni biciklivel. Számára ez nem büszkeség, de egy kívülálló szemében ez igenis nagy teljesítménynek számít. Főleg úgy, hogy az útja során akadtak ám nehézségek. Lapunknak elárulta, hogy Galambóc után kezdődtek az igazi emelkedők, lejtők és alagutak, de szerencsére az autós forgalom ritka arrafelé, így biztonságosan tudott haladni két keréken. A táv legnehezebb szakaszain a kerékpárt tolni kellett a 20 kilogrammos felszereléssel, de a lejtőkön akár 40-50 kilométer/óra sebességgel is lehetett gurulni.

A túra célja nem a kilométergyűjtés volt

Elmondása szerint a túra fő célja a táj megismerése, a természet közelségének élménye volt, mintsem a minél több megtett kilométer. A kaland során számos településen is áthaladt, ahol jelentős magyar közösség él, és ahol a helyi kisvendéglőkben, horgásztanyákon ismerkedett a környék ízeivel és népével.

– Érdekes megtapasztalni a helyi életet, a csendes kis kocsmák hangulatát, ahol az ottani figurák mesélnek az életről – idézte fel emlékeit. Hozzátette, hogy a kevéske nyelvtudásával is tudott boldogulni, így semmi sem állhatott az élmények útjába.

Sokszor megállt az információs tábláknál, és hogy a látnivalókat és a településeket felfedezze. A szállás nagy részét nomád módon oldotta meg, függőágyban vagy hálózsákban aludt. Tudatosan nem a turistacsapdákat kereste, hanem az olcsó, helyi éttermeket és pihenőhelyeket vadászta.

– Nem tudod előre, hogy hol fogsz éjszakázni, milyen helyekre bukkansz. Ez adja a kalandot, ami gyakran váratlan és spontán élményekhez vezet – mesélte Kémeri Attila.