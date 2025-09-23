2 órája
910 kilométer, nyolc nap, végtelen élmény – egy szegedi bringás kalandja a Duna eldugott kanyonjaiban
Bevállalta és véghez vitte. Egyedül, tervektől mentesen vágott neki a kerékpártúra kilométereinek Kémeri Attila. Nyolc nap alatt 910 kilométert tett meg biciklivel Szeged és a szerbiai Vaskapu erőmű között. Nem a teljesítmény, hanem a táj felfedezése, a természet közelsége és a helyi közösségek megismerése vezérelte, miközben nomád szállásokon és apró, helyi éttermekben élt át felejthetetlen élményeket.
Egyedül, biciklivel és tervek nélkül – így indult nyolcnapos túrájára Kémeri Attila, aki alföldi lakosként imádja a vizeket és a természetet. Az kerékpártúra Szegedről indult és 910 kilométer múlva a szerbiai Vaskapu erőműnél ért véget. A visszafelé utat már részben kerékpárral, részben pedig vonattal tette meg.
910 kilométer hosszú kerékpártúra, amit egy szegedi tett meg
Kémeri Attila azt mondja, hogy ezzel a majdnem ezer kilométeres vállalással még nem a komfortzónájának határait feszegette, azaz még ennél is nagyobb távot képes megtenni biciklivel. Számára ez nem büszkeség, de egy kívülálló szemében ez igenis nagy teljesítménynek számít. Főleg úgy, hogy az útja során akadtak ám nehézségek. Lapunknak elárulta, hogy Galambóc után kezdődtek az igazi emelkedők, lejtők és alagutak, de szerencsére az autós forgalom ritka arrafelé, így biztonságosan tudott haladni két keréken. A táv legnehezebb szakaszain a kerékpárt tolni kellett a 20 kilogrammos felszereléssel, de a lejtőkön akár 40-50 kilométer/óra sebességgel is lehetett gurulni.
A túra célja nem a kilométergyűjtés volt
Elmondása szerint a túra fő célja a táj megismerése, a természet közelségének élménye volt, mintsem a minél több megtett kilométer. A kaland során számos településen is áthaladt, ahol jelentős magyar közösség él, és ahol a helyi kisvendéglőkben, horgásztanyákon ismerkedett a környék ízeivel és népével.
– Érdekes megtapasztalni a helyi életet, a csendes kis kocsmák hangulatát, ahol az ottani figurák mesélnek az életről – idézte fel emlékeit. Hozzátette, hogy a kevéske nyelvtudásával is tudott boldogulni, így semmi sem állhatott az élmények útjába.
Sokszor megállt az információs tábláknál, és hogy a látnivalókat és a településeket felfedezze. A szállás nagy részét nomád módon oldotta meg, függőágyban vagy hálózsákban aludt. Tudatosan nem a turistacsapdákat kereste, hanem az olcsó, helyi éttermeket és pihenőhelyeket vadászta.
– Nem tudod előre, hogy hol fogsz éjszakázni, milyen helyekre bukkansz. Ez adja a kalandot, ami gyakran váratlan és spontán élményekhez vezet – mesélte Kémeri Attila.
A túra során elsősorban nem a távolságok legyőzésére törekedett, hanem a spontán dolgok megélésére. Nem célja, hogy élsportoló legyen a biciklizésben, egyszerűen csak a két hobbijának, a kerékpározásnak és a természet szeretetének él. Hangsúlyozta, hogy egy egyszerű városi kerékpárral szinte esélytelen teljesíteni, de aki vágyik az érintetlen helyekre, annak a befektetés nem pénzben, hanem emlékekben fizetődik ki.
