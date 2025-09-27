1 órája
Két keréken pörgött a hétvége Mórahalmon: kerékpárutakat kaptak, segítséget adtak – galériával
Gördülékenyebb jövőt épít Mórahalom két keréken. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés révén a város teljes bringahálózata megújult és kibővült, ami új lendületet adott a közösségnek. A Rotary Hajtás ezt a lendületet állította egy jó ügy szolgálatába.
A Rotary Hajtás jótékonysági kerékpáros versenyhez kapcsolódóan nagyszabású, mórahalmi kerékpárút-fejlesztési projektet zárt az önkormányzat. Brindza Ágnes vezető projektmenedzser elmondta, hogy az „Élhető települések” pályázat keretében valósult meg a projekt, amelynek teljes költsége 403 millió forint volt. A már meglévő kerékpárutak felújítását és az új kerékpárutak építését is magában foglalta.
Bringabarát Mórahalom: öt helyszínen történt kerékpárút-fejlesztés
A lezajlott beruházás révén immár Mórahalom teljes területén biztosított a biztonságos kerékpáros közlekedés. A projektben öt különböző útvonal érintett, összesen csaknem három kilométer hosszan javította a kerékpáros közlekedés feltételeit:
- a Szegedi úton a Dózsa György és a Remény utca között,
- a Szegedi úton a Gyep sor és a Munkácsy utca között, valamint
- a Szegedi úton a Szent László Park és a Juhász Gyula utca között felújítottak kerékpárutat,
- az Erzsébet királyné útján és
- a Móradomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca vonalon pedig új kerékpárút épült.
Arról is beszámolt Brindza Ágnes, hogy kerékpárhálózat-fejlesztés egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan folytatódhat. A következő ütemben a tervek szerint kerékpáros pihenőket, megállókat, vízvételi lehetőségeket létesítenek majd.
Mórahalom teljes bringahálózata megújult és kibővültFotók: Karnok Csaba
Fókuszban az emberség: a Rotary Hajtás jóval túlmutat a sporton
Nógrádi Zoltán polgármester a térség büszkeségeiként köszöntötte a Rotary Club Mórahalom tagjait, akiknek tevékenységét az emberség, az odafigyelés, a hitelesség és az összetartás tekintetében is példaértékűnek minősítette.
Bálint József klubelnök elmondta, hogy mindenkinek igyekeznek segíteni, akinek szükség van erre, aki valamilyen okból kiesik a szociális hálóból. A Rotary Hajtás teljes, a helyszínen 1,5 millió forintra becsült bevételét a gyermek neurofejlesztések támogatására fordítják majd.
A Rotary Club Mórahalom a hajtás résztvevőinek is kedveskedett meglepetéssel: tombolán több tucatnyi ajándékcsomagot sorsoltak ki a kerékpárosok között, fődíjként pedig hat üveg Kerekes pálinkát és egy balatonfüredi hétvégét.
