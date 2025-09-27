Két keréken pörgött a hétvége Mórahalmon: kerékpárutakat kaptak, segítséget adtak – galériával

A Rotary Hajtás jótékonysági kerékpáros versenyhez kapcsolódóan nagyszabású, mórahalmi kerékpárút-fejlesztési projektet zárt az önkormányzat. Brindza Ágnes vezető projektmenedzser elmondta, hogy az „Élhető települések” pályázat keretében valósult meg a projekt, amelynek teljes költsége 403 millió forint volt. A már meglévő kerékpárutak felújítását és az új kerékpárutak építését is magában foglalta.

A Rotary Hajtás jótékonysági verseny keretében zárta a mórahalmi önkormányzat nagyszabású kerékpárút-fejlesztési projektjét. Fotó: Karnok Csaba

Bringabarát Mórahalom: öt helyszínen történt kerékpárút-fejlesztés

A lezajlott beruházás révén immár Mórahalom teljes területén biztosított a biztonságos kerékpáros közlekedés. A projektben öt különböző útvonal érintett, összesen csaknem három kilométer hosszan javította a kerékpáros közlekedés feltételeit:

a Szegedi úton a Dózsa György és a Remény utca között,

a Szegedi úton a Gyep sor és a Munkácsy utca között, valamint

a Szegedi úton a Szent László Park és a Juhász Gyula utca között felújítottak kerékpárutat,

az Erzsébet királyné útján és

a Móradomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca vonalon pedig új kerékpárút épült.

Arról is beszámolt Brindza Ágnes, hogy kerékpárhálózat-fejlesztés egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan folytatódhat. A következő ütemben a tervek szerint kerékpáros pihenőket, megállókat, vízvételi lehetőségeket létesítenek majd.