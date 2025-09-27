szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívvel tekertek

2 órája

Két keréken pörgött a hétvége Mórahalmon: kerékpárutakat kaptak, segítséget adtak – galériával

Címkék#Rotary Club Mórahalom#Rotary Hajtás#kerékpárút fejlesztés#Mórahalom#jótékonyság

Gördülékenyebb jövőt épít Mórahalom két keréken. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés révén a város teljes bringahálózata megújult és kibővült, ami új lendületet adott a közösségnek. A Rotary Hajtás ezt a lendületet állította egy jó ügy szolgálatába.

Delmagyar.hu

A Rotary Hajtás jótékonysági kerékpáros versenyhez kapcsolódóan nagyszabású, mórahalmi kerékpárút-fejlesztési projektet zárt az önkormányzat. Brindza Ágnes vezető projektmenedzser elmondta, hogy az „Élhető települések” pályázat keretében valósult meg a projekt, amelynek teljes költsége 403 millió forint volt. A már meglévő kerékpárutak felújítását és az új kerékpárutak építését is magában foglalta.

kerékpárút-fejlesztés
A Rotary Hajtás jótékonysági verseny keretében zárta a mórahalmi önkormányzat nagyszabású kerékpárút-fejlesztési projektjét. Fotó: Karnok Csaba

Bringabarát Mórahalom: öt helyszínen történt kerékpárút-fejlesztés

A lezajlott beruházás révén immár Mórahalom teljes területén biztosított a biztonságos kerékpáros közlekedés. A projektben öt különböző útvonal érintett, összesen csaknem három kilométer hosszan javította a kerékpáros közlekedés feltételeit: 

  • a Szegedi úton a Dózsa György és a Remény utca között, 
  • a Szegedi úton a Gyep sor és a Munkácsy utca között, valamint
  • a Szegedi úton a Szent László Park és a Juhász Gyula utca között felújítottak kerékpárutat, 
  • az Erzsébet királyné útján és
  • a Móradomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca vonalon pedig új kerékpárút épült. 

Arról is beszámolt Brindza Ágnes, hogy kerékpárhálózat-fejlesztés egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan folytatódhat. A következő ütemben a tervek szerint kerékpáros pihenőket, megállókat, vízvételi lehetőségeket létesítenek majd. 

Mórahalom teljes bringahálózata megújult és kibővült

Fotók: Karnok Csaba

Fókuszban az emberség: a Rotary Hajtás jóval túlmutat a sporton

Nógrádi Zoltán polgármester a térség büszkeségeiként köszöntötte a Rotary Club Mórahalom tagjait, akiknek tevékenységét az emberség, az odafigyelés, a hitelesség és az összetartás tekintetében is példaértékűnek minősítette. 

Bálint József klubelnök elmondta, hogy mindenkinek igyekeznek segíteni, akinek szükség van erre, aki valamilyen okból kiesik a szociális hálóból. A Rotary Hajtás teljes, a helyszínen 1,5 millió forintra becsült bevételét a gyermek neurofejlesztések támogatására fordítják majd. 

A Rotary Club Mórahalom a hajtás résztvevőinek is kedveskedett meglepetéssel: tombolán több tucatnyi ajándékcsomagot sorsoltak ki a kerékpárosok között, fődíjként pedig hat üveg Kerekes pálinkát és egy balatonfüredi hétvégét. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu