1 órája

A királydinnye senkit és semmit nem kímél – egy szakértő elmondta, hogyan védekezz ellene

Kerékpárosok szitkozódnak a rendszeres defektek miatt, kutya és macskatulajdonosok viszik orvoshoz a kedvencüket, hogy szedje ki a talpukból a hatalmas fájdalmat okozó tüskéket. A bajok okozója a királydinnye, amit az átoktüskék császárának is neveznek.

Kovács Erika

Utálatos, károkat és fájdalmakat okozó gyomnövény, ami ezen a nyáron iszonyatosan elszaporodott. Egyetlen példány királydinnye akár egy négyzetméter területet is befedhet.

Királydinnye Mórahalmon.
A királydinnye bicikligumikat lyukaszt ki, fájdalmat okoz a házi kedveceknek. Archív fotó: Szabó Imre

Alattomos biciklikerék-gyilkos

Különösen kedveli a járdák és kerékpárutak mentét. Ha levágják a füvet, akkor szinte biztos, hogy nem ússzuk meg, hogy a biciklikerék-gyilkos magjai ne kerüljenek fel a kerékpárúra. Van olyan település, ahol már táblával is jelzi az önkormányzat, hogy „Királydinnyével fertőzött terület.”

Ez azonban nem jelent megoldást a problémára, hiszen ahol kerékpárút van, ott kell közlekednie a biciklisnek, akkor is, ha a királydinnye kilyukasztja a bringa kerekét. Az sem megoldás, hogy a biciklis a hátán vigye a járművét.

Mit lehet tenni a királydinnye ellen?

Hogy szaporodott el ennyire a királydinnye? Mit lehet tenni ellene? Hogy lehet megfosztani a trónjától? Lehet-e vegyszerrel irtatni, vagy csak az segít, ha az ember egyesével és gyökerestől kihúzkodja a talajból?

Azért valami jó tulajdonsága is akad...

Erre kerestük a választ Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával, aki azt is elárulta, a sok rossz mellett azért még jó tulajdonsága is van a királydinnyének. Nem találják ki, mi az...

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
