A vásár igazi értéke egyszerűbb dologban rejlik, mint hinnéd

A kisteleki vásárban az ember sok mindent lát, érez és hall. A lángos és a sült kolbász illata keveredik az eladók csalogatásával és vásárlásra ösztönzésével. A vásárlók cirokseprűvel vagy cserepes virággal a hónuk alatt sétálnak a sátrak között.

A kisteleki vásáron mindent is lehet kapni, különleges hangulat érződik. Fotó: Karnok Csaba

Kisteleki vásár, ahol a legegyszerűbb érték is naggyá válik

Az állat-és kirakodóvásárban minden a helyén van: a régiségek, a retró mobiltelefonok, a mézes üvegek és a megszokott zsivaj. És akkor egyszer csak, a sok kacat de egyben kincs között ott üldögél egy házaspár, előttük letámasztva egy kartonpapír. Nem magában a kartonpapíron van a lényeg, hanem azon, ami rajta szerepel. Filctollal, gondosan ráírt felirat hirdeti, hogy náluk lehet érdeklődni néhány gazdikereső perzsa cica iránt. Megálltam előtte, mert hirtelen két világ ütközött össze egymással. A perzsa macska, sokak szemében a luxus, a puhaság, az úri dorombolás jelképe. Mellette a kartonpapír, a vásári egyszerűség, a talpraesettség szimbóluma. Ebben volt valami őszinte. Nem volt túlírva, nem volt rajta fotó, sem hívogató szavak, csak a puszta tények. Aki szeretné, odamegy, kérdez és beszélget. Ebben rejlik a vásár igazi értéke, mert itt az eladó és a vevő személyesen találkozik, szóba elegyedik, eszmét cserél, és nem egy személytelen, online felületen lépnek kapcsolatba. Az is eszembe jutott, hogy ez mennyire illik a vásár hagyományához. Itt minden belefér, mert amíg az egyik oldalon lekvárt, mézet, régiséget és pávát próbálnak eladni, addig ebbe a kavalkádba tökéletesen belefér a kartonlapos marketing is. Egyszerre szegényes de szívmelengető, a szándék, hogy szerető otthonuk legyen a kiscicáknak. A perzsa cicák sorsát már nem tudom figyelemmel követni: hogy vajon aznap gazdira találtak-e, vagy tovább dorombolnak a házaspár karjaiban. Az ilyen apróságok adják meg a hely szellemét, egy darabka kézzel írt, egyszerű őszinteség a vásári forgatag kellős közepén. És talán ezért is tér vissza hónapról hónapra annyi ember Kistelekre, mert itt a legváratlanabb helyen is meglephet minket az élet.