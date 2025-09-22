Fűnyíró vontatja és fémhordókból áll: nem mindennapi kisvonat nyűgözte le a palotai gyerekeket

Különös jármű rótta a csanádpalotai főtér körüli lezárt utat a szombati hétvégén: egy kerekekre szerelt, megbontott és színesre festett hordók sorából álló, fűnyíró traktorral vontatott kisvonat. A városnapi szenzáció óriási sikert aratott. Mint láttuk, egy-egy kör megtétele után alig hagyták el helyeiket a vele utazó gyerekek, máris újra tele volt, és indulásra készen állt a szerelvény. Az ötletgazda, a lámpagyűjtőként Fábry Sándor showműsorát is megjárt Deli István mosolyogva nyugtázta a kicsik örömét.

A kisvonat készítői: Kruzslicz Gábor, ifjabb Horváth Sándor és Deli István. Fotó: Szabó Imre

A kisvonat egy hét alatt készült el

– Amikor elkezdtük szervezni a városnapot, törtük a fejünket, mivel lehetne idén még érdekesebbé tenni – avatott be a nem mindennapi jármű történetének előzményeibe Deli István. Elmondta,az ötletet az adta hozzá, hogy tavaly Kiskunhalason, a Csetényi parkban látott egy hasonlót. Végül három héttel a rendezvény előtt két barátjával, Kruzsilcz Gáborral és ifjabb Horváth Sándoral együtt készítették el a kisvonatot. Bő egy hetet dolgoztak rajta.

A kocsik 200 literes fém hordókból készült, négy van belőlük. Ezeknek az oldalát flexszel vágták ki, majd – egy kivétellel, mert arra már nem jutott idő – szépen le is festették őket. Az ülései óvodai kisszékek, amelyek természetesen rögzítve vannak hegesztéssel; mindegyik kocsi egy személyes. A kocsik kerekei vetőgépek tömörítő kerekei, ezeket helybeli ismerős gazdálkodók ajánlották fel. A vonat mozdonya pedig egy benzinmotoros fűnyíró traktor.

Színben pihen, amíg újra útra nem kel

A városnap előtt persze tett már jó néhány próbautat a házilag készült kisvonat. Mivel az ismerős gyerekek rögtön szívükbe zárták, volt olyan vasárnap, hogy összesen 10 kilométert tett meg egyetlen délután alatt.

Amikor épp nem jár, Deli István udvarán pihen egy színben. Az már biztos, hogy a szegedi veteránjármű-barátok jövő évi találkozóján újra felszállhatnak majd rá gyerekek.