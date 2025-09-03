KVÍZ
1 órája
Régi idők nagy klasszikusai, gyere és tarts velünk egy időutazásra kvízünkkel!
Gyere és tarts velünk egy időutazásra! Visszarepítünk a régi időkbe ezekkel a klasszikus autókkal, amelyekkel újra gyerek lehetsz.
A klasszikus autók nemcsak egyszerű járművek, hanem a történelem, a technológia és a stílus örök szimbólumai.
Egy-egy veterán modell igazi időutazás: a régi idők mérnöki tudását, formatervezését és eleganciáját idézi meg. Ha rajongsz ezekért a négykerekű legendákért, és kíváncsi vagy, mennyire ismered a híres márkákat, ikonikus típusokat és különleges részleteket, akkor ez a kvíz neked szól. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a klasszikus autók varázslatos világában!
1.
Milyen klasszikus autó van képen?
2.
Mit látsz a képen?
3.
Cuki kisautó, de mi a neve?
4.
Régi nagy klasszikus a .....
5.
Ugye milyen aranyos, de mi is a neve?
6.
Brutális izomautó, amerikai, te felismered?
