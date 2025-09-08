szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Őrületes hangulat: táncosok robbantak be a Klauzál térre

Címkék#siker#flashmob#klauzál tér

Több lelkes résztvevő tombolva, táncolva és nevetve robbantotta ki a pillanat őrületét egy spontán flashmob során, amely minden várakozást felülmúlt. Egy váratlan és elképesztően energikus esemény rázta fel a Klauzál tér járókelőit.

Kis Zoltán

A program spontán hangulata hamar átragadt a járókelőkre is, akik meglepve, ám annál nagyobb örömmel csatlakoztak a pörgős és vidám eseményhez. A Klauzál téri flashmob nem csak a résztvevők, hanem az egész város szívét megdobogtatta, egy pillanatra elfeledtetve a mindennapok szürkeségét, egy őrületes közös élménybe bevonva mindenkit.

A Klauzál téri flashmob
Egy váratlan és elképesztően energikus esemény rázta fel a Klauzál teret. Fotó: Ludvig András

A Klauzál téri eseményről röviden

Lapunk korábban megírta, hogy milyen formabontó eseményre készülnek a Klauzál téren. Oláh Szabina egy közös táncos programot szervezett az érdeklődőknek. 

– A program célja azt volt, hogy jól érezzük magunkat, hogy élvezzük az életet, a táncot, teljesen szabadon és boldogan! Ez megvalósult, ugyanis voltak spontán becsatlakozó emberek is – mondta Oláh Szabina, főszervező. Úgy láttuk, hogy sikerült egy kis mosolyt csalni azok arcára, akik éppen arra jártak – egészítette ki.

A zene indulása után Szabina, az esemény főszervezője kezdte meg a táncot, pillanatokkal később, több lelkes résztvevő is csatlakozott az önfeledt szórakozáshoz.

– A táncban körülbelül 25-en vettek részt: kicsik, nagyok, fiatalok, idősek. Rengetegen voltak, tapsoltak, ami kifejezetten jólesett mindannyiunknak.

A Klauzál téri flashmob
A táncban körülbelül 25-en vettek részt: kicsik, nagyok, fiatalok, idősek. Fotó: Ludvig András

Az esemény sikeressége megkérdőjelezhetetlen 

A táncot követően több lelkes résztvevő kedves szavakkal kereste fel a program főszervezőjét, Oláh Szabinát.

– Egy zumbavendégem azt írta, hogy még nem volt ilyen jellegű eseményen, tartott is tőle, de elképesztően jól sikerült – mondta a főszervező.

Egy laikus néző szerint az esemény kifejezetten dinamikus volt, élvezte és reméli, hamarosan lesz egy következő ilyen alkalom.

A rengeteg bíztatás ellenére, a főszervező aggodalommal vágott bele a projektbe, félve a résztvevők számától.

– Izgultam, hogy hányan leszünk, akik táncolnak vagy mennyien néznek majd. Tudom, hogy ez csak a kezdet, ezt követően csak többen és többen leszünk. Szeretnék ebből hagyományt – magyarázta. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu