Őrületes hangulat: táncosok robbantak be a Klauzál térre
Több lelkes résztvevő tombolva, táncolva és nevetve robbantotta ki a pillanat őrületét egy spontán flashmob során, amely minden várakozást felülmúlt. Egy váratlan és elképesztően energikus esemény rázta fel a Klauzál tér járókelőit.
A program spontán hangulata hamar átragadt a járókelőkre is, akik meglepve, ám annál nagyobb örömmel csatlakoztak a pörgős és vidám eseményhez. A Klauzál téri flashmob nem csak a résztvevők, hanem az egész város szívét megdobogtatta, egy pillanatra elfeledtetve a mindennapok szürkeségét, egy őrületes közös élménybe bevonva mindenkit.
A Klauzál téri eseményről röviden
Lapunk korábban megírta, hogy milyen formabontó eseményre készülnek a Klauzál téren. Oláh Szabina egy közös táncos programot szervezett az érdeklődőknek.
– A program célja azt volt, hogy jól érezzük magunkat, hogy élvezzük az életet, a táncot, teljesen szabadon és boldogan! Ez megvalósult, ugyanis voltak spontán becsatlakozó emberek is – mondta Oláh Szabina, főszervező. Úgy láttuk, hogy sikerült egy kis mosolyt csalni azok arcára, akik éppen arra jártak – egészítette ki.
A zene indulása után Szabina, az esemény főszervezője kezdte meg a táncot, pillanatokkal később, több lelkes résztvevő is csatlakozott az önfeledt szórakozáshoz.
– A táncban körülbelül 25-en vettek részt: kicsik, nagyok, fiatalok, idősek. Rengetegen voltak, tapsoltak, ami kifejezetten jólesett mindannyiunknak.
Az esemény sikeressége megkérdőjelezhetetlen
A táncot követően több lelkes résztvevő kedves szavakkal kereste fel a program főszervezőjét, Oláh Szabinát.
– Egy zumbavendégem azt írta, hogy még nem volt ilyen jellegű eseményen, tartott is tőle, de elképesztően jól sikerült – mondta a főszervező.
Egy laikus néző szerint az esemény kifejezetten dinamikus volt, élvezte és reméli, hamarosan lesz egy következő ilyen alkalom.
A rengeteg bíztatás ellenére, a főszervező aggodalommal vágott bele a projektbe, félve a résztvevők számától.
– Izgultam, hogy hányan leszünk, akik táncolnak vagy mennyien néznek majd. Tudom, hogy ez csak a kezdet, ezt követően csak többen és többen leszünk. Szeretnék ebből hagyományt – magyarázta.
