1 órája
A Csanádi-pusztákon szokatlan zsákmányra vadásznak most a kócsagok és gémek
Megdöbbentő szokást vettek fel bizonyos madarak az utóbbi hetekben a Csanádi pusztákon. Nagy kócsagok és gémek vadásznak pockokra a szárazföldön, pedig általában inkább a vízből zsákmányolnak – adta hírül honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park. Az ok: idén nagyon elszaporodtak a rágcsálók.
A magyar állami természetvédelem címermadara, a sokak által ismert, impozáns megjelenésű nagy kócsag alapvetően vizes élőhelyekhez kötődik. Fészkét öreg nádasok rejtekén építi, előszeretettel költ csoportosan, akár nagy telepeket alkotva. Hosszú lábaival fél méteres vízben is könnyedén gázol, sokszor hosszú percekig mozdulatlanul, meredten áll, aztán, ha valamilyen zsákmányállat úszik a közelébe, akkor a másodperc tört része alatt csap le szigonyszerűen a hegyes csőrével. A nagy kócsag közeli rokona a szintén gyakori szürke gém, mely testfelépítésében és életmódjában is igen hasonló.
A kócsag a pusztán is ugyanúgy vadászik
Bár ezek a madarak kiválóan alkalmazkodtak a vízi környezethez és rendszerint táplálékuk döntő hányadát halak teszik ki, mégis képesek élni a természet adta egyéb lehetőségekkel is, és ki tudják használni az aktuálisan jelentkező, könnyen megszerezhető és bőséges táplálékot biztosító helyzeteket száraz, pusztai környezetben is. Ez történik idén nyáron a Csanádi pusztákon, ahol a hosszú ideje csak minimális számban jelen lévő mezei pocok most gyors ütemű szaporodásba kezdett – jelzi a Körös-Maros Nemzeti Park honlapja. A kócsagok és a gémek vízi vadászatukhoz nagyon hasonlóan, kimérten, óvatosan lépdelnek, vagy éppen mozdulatlanul, feszülten állnak lesben – csak itt éppen nem egy óvatlanul úszó halra várnak, hanem arra, hogy a rágcsáló kibújjon a lyukból. Ugyancsak a szárazföldi vadászatra tért át egyébként – mint nemrégiben megírtuk – a bakcsó is a Csanádi pusztákon.
