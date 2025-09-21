Aranyárban mérik, mégis viszik: ez a gyümölcs most a Mars téri piac sztárja

Legutóbb a szilva árának és jótékony hatásainak jártunk utána, most pedig egy másik közönségkedvenc gyümölcsre figyeltünk: a körtére. Illatos, sárgászöld héjával és lédús belsejével nemcsak az ősz egyik legnépszerűbb csemegéje, hanem a házi sütemények, kompótok és lekvárok főszereplője is.

Illatos, sárgás-zöld héjával, lédús belsejével a körte a szezon egyik legkedveltebb csemegéje. Fotó: Gémes Sándor

Aranyárban mérik, de mégis szeretik

– Nagyjából húsz éve áruljuk a körtét a Mars téri piacon, de idén körülbelül 20 százalékkal emelkedett az ára a korábbi évekhez képest – mondta egy árus. – Nem látok rá esélyt, hogy a közeljövőben csökkenjen. Az idei körtetermés országosan mindössze 25–35 százalék, ami nagyon alacsony – tette hozzá.

A legtöbben már nem befőzéshez, hanem friss fogyasztásra vásárolják. – Azt kell mondjam, egyre kevesebben viszik a körtét kompótnak vagy lekvárnak, sokkal inkább egyszerű nassolásra veszik – fogalmazott az árus.

A piacon jártunkkor meglepően magas árakkal találkoztunk: a körte átlagosan 1100–1200 forint kilónként, de a sérült, túlérett darabok 650–750 forintért is kaphatók.

Fotó: Gémes Sándor

A körte jótékony hatásai

Annak ellenére, hogy bizony ki kell nyitnunk a tárcánkat egy-egy körtevásárlás során, olyan jótékony hatássokkal bír, amely meglehet, hogy felülírja annak árát.

A körte számos pozitív hatással van a szervezetünkre

kiváló C-vitamin-forrás

csökkenti a szívroham rizikóját

sok rostot tartalmaz, emiatt nagyban hozzájárul a megfelelő bélműködéshez

az immunrendszert is támogatja

csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet

A körte nagyszerű alapanyag

A körte gasztronómiai lehetőségei messze túlmutatnak a hagyományos kompótokon és befőtteken. Ízletes alapanyaga lehet például egy körtés zellerkrémlevesnek vagy akár egy körtés-marcipános pitének is.