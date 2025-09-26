1 órája
Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát – galériával, videóval
Beruházással ünnepelték a 22. Ovinapot Domaszéken. Rekortán borítású, műfüves KRESZ pályát adtak át pénteken az intézményben.
A Domaszéki Kincskereső Óvodában 22. alkalommal tartották meg az intézmény legnagyobb közösségi programját, az Ovinapot. A pénteki rendezvényen szülők és gyerekek együtt töltöttek el egy felhőtlen napot. A közös reggeli torna után mind a 8 csoport egy-egy verset mondott, majd a közös szavalás után elindult a buli. Míg a kicsik különböző programokon vehettek részt, a szülők főzőversenyen mérték össze tudásukat, mellyel egyúttal ebédet is készítettek a gyerekeknek. Míg ők bográcsok mellett beszélgettek, a kicsik játékos versenyeken - például gumicsizma hajításban vagy talicska tolásban - vettek részt, illetve a számukra az épület elé hozott traktorokba is beülhettek.
Rekortán, műfüves KRESZ pálya épült a domaszéki ovisoknak
Az ide Ovinapon egy beruházást is átadtak: KRESZ pálya épült az udvarra. A műfüves szigetekkel tarkított, rekortán borítású pálya 130 méter hosszú és összesen 12 közlekedési táblát, illetve egy jelzőlámpát helyeztek el a területén. A kifejezetten igényes megjelenésű területet 5 millió forintból, illetve az ehhez hozzátett közösségi munkával alakították ki. A beruházást a helyi önkormányzat mellett az óvoda alapítványa és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is támogatta.
Az átadó ünnepségen Mihálffy Béla a gyerekekhez szólva azt mondta: menő közlekedési pályájuk lett. - Amellett, hogy közösségi élményt jelent a használata, a gyerekek itt megtanulhatják a biztonságos közlekedés alapjait is - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: mindig örül, ha olyan átadásra érkezik, ami a gyerekekről szól, hiszen ők jelentik minden település számára a jövőt.
KRESZ pályát adtak át DomaszékenFotók: Török János
A beruházásnak mindenki részese lesz
Sziráki Krisztián polgármester a jó közösségről beszélt, mely a több mint 150 gyermeket nevelő óvodát jellemzi.
- Ez sokáig meg is marad, ha teszünk érte - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a beruházásnak minden domaszéki részese lesz, hiszen erre járva bárki láthatja majd, ahogy a kicsik kismotorral, rollerrel, biciklivel róják a köröket és megtanulhatják közben az alapvető szabályokat, melyek segítségével az utcán is biztonságosan tudnak majd közlekedni.
