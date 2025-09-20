2 órája
Új hét, újabb KRESZ-teszt, most kiderül, hogy csak vetted-e a jogosítványodat!
Teszteld le a tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy tisztában a szabályokkal! Lehet, hogy most derül ki, mit is kellett volna másként csinálnod egy éles forgalmi helyzetben, KRESZ-tesztünk segít ebben.
Sokan már a KRESZ-vizsga óta tartanak azoktól a kereszteződésektől, ahol a főútvonal kanyarodik. Újabb KRESZ-tesztünkben minden kérdésre választ kaphatsz.
Nem csoda, hiszen ezek a forgalmi szituációk még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatják, különösen akkor, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ilyenkor a „jobbkéz-szabály” nem mindig alkalmazható egyértelműen, a főútvonal irányváltása pedig még inkább bonyolítja a helyzetet.
Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a tipikus, de sokak számára fejtörést okozó szituációt vizsgálja: egy forgalmas kereszteződésben három jármű érkezik különböző irányból, eltérő szándékkal – és természetesen a kanyarodó főútvonal is beleszól a döntésbe. Nézd meg az alábbi videót, amely további segítséget adhat a témában.
A kérdés egyszerű: mi a helyes áthaladási sorrend a fenti képen? A megoldást lentebb találod!
A helyes megoldás
A „B” jelű személygépjármű után, mivel neked elsőbbségadás kötelező táblád van, ezután egyidejűleg elhaladhatsz az „A” jelű járművel, hiszen a manővert egyszerre meg lehet csinálni.
