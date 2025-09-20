Új hét, újabb KRESZ-teszt, most kiderül, hogy csak vetted-e a jogosítványodat!

Sokan már a KRESZ-vizsga óta tartanak azoktól a kereszteződésektől, ahol a főútvonal kanyarodik. Újabb KRESZ-tesztünkben minden kérdésre választ kaphatsz.

Heti KRESZ-tesztünkben nehéz helyzetbe hozunk. Szerinted mi a helyes sorrend? Forrás: kreszteszt.net

Nem csoda, hiszen ezek a forgalmi szituációk még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatják, különösen akkor, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ilyenkor a „jobbkéz-szabály” nem mindig alkalmazható egyértelműen, a főútvonal irányváltása pedig még inkább bonyolítja a helyzetet.

Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a tipikus, de sokak számára fejtörést okozó szituációt vizsgálja: egy forgalmas kereszteződésben három jármű érkezik különböző irányból, eltérő szándékkal – és természetesen a kanyarodó főútvonal is beleszól a döntésbe. Nézd meg az alábbi videót, amely további segítséget adhat a témában.

A kérdés egyszerű: mi a helyes áthaladási sorrend a fenti képen? A megoldást lentebb találod!

A helyes megoldás

A „B” jelű személygépjármű után, mivel neked elsőbbségadás kötelező táblád van, ezután egyidejűleg elhaladhatsz az „A” jelű járművel, hiszen a manővert egyszerre meg lehet csinálni.

Még több KRESZ-teszt a Délmagyaron

Megjött a kedved, hogy teszteld a tudásod? Van még bőven hasonló KRESZ-teszt portálunkon. Érdemes szétnézni a korábbi feladványok között is.