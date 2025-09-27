Reméljük, te nem fogod a fejed, ha megszólal a sziréna!

Sokan rutinosan vezetnek, de egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó, sziréna vagy villogó közeledése sokaknál pánikot okoz. Mutatjuk is az új KRESZ-teszt e heti kérdését!

KRESZ-teszt: mit teszel ha mentőautóval találkozol a forgalomban? Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

Legújabb KRESZ-tesztünk egy egyenrangú kereszteződést ábrázol, ahol a sorrendet befolyásolja a megkülönböztető jelzés használata. Nézd meg jól a képet, és állapítsd meg a helyes áthaladási sorrendet!

A teszt célja felmérni, mennyire ismered a szabályokat vészhelyzetben, és rámutatni, hogy a megkülönböztető jelzést használó jármű közeledésekor is a járművek pontos helyzete és a KRESZ előírásai határozzák meg a teendőket. Próbáld ki, és ellenőrizd, mennyire vagy képben!

