szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

1 órája

Reméljük, te nem fogod a fejed, ha megszólal a sziréna!

Címkék#kereszteződés#mentőautó#szituáció#kresz-teszt

Újabb hét, újabb teszt, amely egy egyenrangú kereszteződés feszült helyzetét mutatja be. Te tudod a megoldást a legújabb KRESZ-tesztre?

Delmagyar.hu

Sokan rutinosan vezetnek, de egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó, sziréna vagy villogó közeledése sokaknál pánikot okoz. Mutatjuk is az új KRESZ-teszt e heti kérdését! 

KRESZ-teszt feladvány mentőautóval
KRESZ-teszt: mit teszel ha mentőautóval találkozol a forgalomban?  Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

Legújabb KRESZ-tesztünk egy egyenrangú kereszteződést ábrázol, ahol a sorrendet befolyásolja a megkülönböztető jelzés használata. Nézd meg jól a képet, és állapítsd meg a helyes áthaladási sorrendet! 

A teszt célja felmérni, mennyire ismered a szabályokat vészhelyzetben, és rámutatni, hogy a megkülönböztető jelzést használó jármű közeledésekor is a járművek pontos helyzete és a KRESZ előírásai határozzák meg a teendőket. Próbáld ki, és ellenőrizd, mennyire vagy képben!

A választ megtalálod a beol.hu oldalán! 

KRESZ-teszt a Délmagyaron 

Van még bőven hasonló KRESZ-teszt portálunkon. Érdemes szétnézni a korábbi feladványok között is.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu