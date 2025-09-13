szeptember 13., szombat

Itt van az utóbbi idők legnehezebb KRESZ-tesztje, ez a szituáció a legtöbb autós rémálma

A rendőri karjelzések a közlekedés legfontosabb irányító jelzései közé tartoznak, mégis sokan bizonytalanok, mit is jelent egy-egy mozdulat. Most játékos formában te is letesztelheted, mennyire él még benned a tanfolyamokon megszerzett tudás.

Delmagyar.hu

A közlekedésben fontos szerepe van a rendőri karjelzéseknek, hiszen előfordulhat, hogy a jelzőlámpa nem működik, vagy egyéb okból rendőr irányítja a forgalmat. Ilyenkor a sofőröknek pontosan kell ismerniük a testhelyzetek és kézmozdulatok jelentését, mert ezek határozzák meg, ki mehet tovább, és kinek kell megállnia. Aktuális KRESZ-tesztünk is erről szól.

KRESZ-teszt rendőri karjelzéssel
Sokan félnek ettől a szituációtól, ezt kell megoldani most ebben a KRESZ-tesztben. Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik autó haladhat át a kereszteződésen?

Amennyiben úgy érzed, hogy tudod a helyes választ, akkor ellenőrizd le. A helyes megfejtésért keresd fel a szoljon.hu oldalát, ott még további tudnivalókat is találsz a szituációval kapcsolatban, de az alábbi videó is sokat segít értelmezni a rendőri karjelzéseket.

Nézd meg további KRESZ-tesztjeinket is

Amennyiben tetszett, hogy próbára teheted a tudásod, akkor keresd fel a korábban közzétett feladványainkat is.

 

