Itt van az utóbbi idők legnehezebb KRESZ-tesztje, ez a szituáció a legtöbb autós rémálma

A közlekedésben fontos szerepe van a rendőri karjelzéseknek, hiszen előfordulhat, hogy a jelzőlámpa nem működik, vagy egyéb okból rendőr irányítja a forgalmat. Ilyenkor a sofőröknek pontosan kell ismerniük a testhelyzetek és kézmozdulatok jelentését, mert ezek határozzák meg, ki mehet tovább, és kinek kell megállnia. Aktuális KRESZ-tesztünk is erről szól.

Sokan félnek ettől a szituációtól, ezt kell megoldani most ebben a KRESZ-tesztben. Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik autó haladhat át a kereszteződésen?

Amennyiben úgy érzed, hogy tudod a helyes választ, akkor ellenőrizd le. A helyes megfejtésért keresd fel a szoljon.hu oldalát, ott még további tudnivalókat is találsz a szituációval kapcsolatban, de az alábbi videó is sokat segít értelmezni a rendőri karjelzéseket.

