Tollas meglepetés

1 órája

Különösen ritka madárfaj költött a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Címkék#Körös-Maros Nemzeti Park#madarak#költés

Egy igen ritka ragadozó madár lepte meg két apró, tollas ajándékkal a Körös-Maros Nemzeti Parkot.

Joó Fanni

Hazánkban egy igen ritka kóborlónak számító ragadozó madár jelent meg. A Körös-Maros Nemzeti Parkban 2022 óta több alkalommal is megjelent már a kuhi. Mostanra bebizonyosodott, hogy idén nyáron már fészket is rakott és sikeresen költött a területen. Ezzel hazánk legújabb fészkelő madarává lépett elő – tette közzé a nemzeti park a honlapján.

két kuhi ül a fán.
Kuhi a Körös-Maros Nemzeti Parkban, hazánk legújabb fészkelő madara lett. Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park/Hotváth Éva

Érdekesség, hogy minden alkalommal a nemzeti park Kardoskúti Fehértó részterületén, Hódmezővásárhely külterületén fordult elő évszaktól függetlenül. Az elmúlt három évben minden alkalommal csak egy példányt láttak.

Újra megjelent a kuhi

Ez év május 8-án sikerült újra látnia fajt. A hónap végéig több alkalommal is sikerült lencsevégre kapni, május után viszont újra eltűnt. Később, a nyár során fedezték fel a fészket ragadozómadár-védelmi szakemberek, amelyben a két felnőtt madáron kívül négy tojást találtak. Végül kettő fióka kelt ki a fészekaljból, akiket augusztus végén sikeresen megjelöltek ornitológiai jelölő gyűrűkkel, ahogy a két felnőtt madarat is.

Két kuhi fióka ül a fészekbe, egyik a kamerába néz
Két kuhi fióka kelt ki idén. Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park/Hotváth Éva

Érdekességek

A kuhi főleg rovarokkal, gyíkokkal, esetleg apró emlősökkel, madarakkal táplálkozik. Afrika és Dél-Ázsia egyes területein igen gyakori, költőfajként megjelent már Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is.

 

