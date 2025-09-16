Öt év után legyőzte a rákot a családanya, de néhány hónap múlva rémisztő híreket kapott

A vásárhelyi családanyáról, 2020 nyarán írtunk. Addigra megjárta a poklok poklát az akkor 40 éves anyuka, a Serháztéri Mozgás Központ edzője. Galiszné Kun Bernadett legkisebb gyermeke 18 hónapos volt, még szoptatta, amikor önellenőrzés közben csomót észlelt a mellében. Meggyógyult, de most áttétek jelentek meg a testében, ezért külföldi gyógykezelésre gyűjt a család. .

Galiszné Kun Bernadett jelenleg is kórházban van, a fotót tőle kaptuk, családja, barátai, ismerősei egy külföldi kezelésre gyűjtenek. Fotó forrása: Galiszné Kun Bernadett

Fáradt volt, fájt a csípője, a lábai, de nem gondolta, hogy áttétek vannak a testében

Kemoterápiás kezeléseket kapott, majd műtéttel távolították el a testéből a daganatokat és a nyirokcsomókat. Sugárkezeléseket, egy éven át biológiai kezeléseket is felvett. A nehézségekbe nem rokkant bele, olyan pozitív szemlélettel viselt minden kínt és megpróbáltatást, hogy, ahogy mondják, ezt a gondolkodásmódot tanítani kellene. A nehézségek idején családja és barátai tartották benne a lelket. 2020 nyarára túl volt a nehezén, jó esélyei voltak a gyógyulásra. Tavaly volt utoljára CT-n, idén tavasszal a helyi onkológián, 5 év után, gyógyultnak nyilvánították és boldog születésnapot kívántak neki.

– Utólag visszagondolva, voltak előjelek, mert fájt a csípőm, a lábam, fáradékony voltam, de a reumatológia felé indultam el. Közben pszichés problémám is akadt. A munkahelyem elküldött kivizsgálásra, be kellett feküdnöm a kórházba. A pszichiáter vérképet kért, és tumormarkert is, aminek az értéke nagyon magas volt. Ezt úgy kell érteni, hogy 30 egységig elfogadható, nekem 400 fölött volt – tudtuk meg Bernadettől.

– Akkor, augusztus elején derült ki, hogy áttéteim alakultak ki a tüdőmön, a mellhártyámon, hashártyámon, a májamon, a gerincemen, a bordáimon, a csípőlapátokon és az agyamban is. Nagyon agresszív és terjedő áttétjeim vannak – tudtuk meg Bernadett-től. Az orvosok azon dolgoznak, hogy az áttétek ne terjedjenek tovább, Detti sugárkezelést, kemoterápiát is kap.

A barátai bukkantak a külföldi gyógykezelésre

Bernadett barátai rábukkantak egy németországi kezelésre. A dendritikus sejtek az immunrendszer „őrsejtjei”. A beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őrsejteket lehet előállítani, ezeket „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére. A „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe. A kezelés nagyon drága, 8 millió forintba kerül, ezért gyűjtés kezdődött a Facebookon „Megyünk előre Dettiért!” címen. A szervezők kézműves termékeket várnak, amikre licitálni lehet. A befolyt összeg Bernadett számlájára kerül.