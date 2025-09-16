3 órája
Öt év után legyőzte a rákot a családanya, de néhány hónap múlva rémisztő híreket kapott
Kiújult a rákbetegség a háromgyermekes, hódmezővásárhelyi családanyánál. Galiszné Kun Bernadettről a nyáron mondta ki az orvos, hogy öt év után gyógyultnak tekinthető. Néhány hónapig tarthatott csak az öröm, mert augusztusban kiderült, a testében nagyon sok áttét alakult ki. Ismerősei most összefogtak, gyűjtést, liciteket szerveznek, hogy összejöjjön a pénz egy külföldi gyógykezelésre.
A vásárhelyi családanyáról, 2020 nyarán írtunk. Addigra megjárta a poklok poklát az akkor 40 éves anyuka, a Serháztéri Mozgás Központ edzője. Galiszné Kun Bernadett legkisebb gyermeke 18 hónapos volt, még szoptatta, amikor önellenőrzés közben csomót észlelt a mellében. Meggyógyult, de most áttétek jelentek meg a testében, ezért külföldi gyógykezelésre gyűjt a család. .
Fáradt volt, fájt a csípője, a lábai, de nem gondolta, hogy áttétek vannak a testében
Kemoterápiás kezeléseket kapott, majd műtéttel távolították el a testéből a daganatokat és a nyirokcsomókat. Sugárkezeléseket, egy éven át biológiai kezeléseket is felvett. A nehézségekbe nem rokkant bele, olyan pozitív szemlélettel viselt minden kínt és megpróbáltatást, hogy, ahogy mondják, ezt a gondolkodásmódot tanítani kellene. A nehézségek idején családja és barátai tartották benne a lelket. 2020 nyarára túl volt a nehezén, jó esélyei voltak a gyógyulásra. Tavaly volt utoljára CT-n, idén tavasszal a helyi onkológián, 5 év után, gyógyultnak nyilvánították és boldog születésnapot kívántak neki.
– Utólag visszagondolva, voltak előjelek, mert fájt a csípőm, a lábam, fáradékony voltam, de a reumatológia felé indultam el. Közben pszichés problémám is akadt. A munkahelyem elküldött kivizsgálásra, be kellett feküdnöm a kórházba. A pszichiáter vérképet kért, és tumormarkert is, aminek az értéke nagyon magas volt. Ezt úgy kell érteni, hogy 30 egységig elfogadható, nekem 400 fölött volt – tudtuk meg Bernadettől.
– Akkor, augusztus elején derült ki, hogy áttéteim alakultak ki a tüdőmön, a mellhártyámon, hashártyámon, a májamon, a gerincemen, a bordáimon, a csípőlapátokon és az agyamban is. Nagyon agresszív és terjedő áttétjeim vannak – tudtuk meg Bernadett-től. Az orvosok azon dolgoznak, hogy az áttétek ne terjedjenek tovább, Detti sugárkezelést, kemoterápiát is kap.
A barátai bukkantak a külföldi gyógykezelésre
Bernadett barátai rábukkantak egy németországi kezelésre. A dendritikus sejtek az immunrendszer „őrsejtjei”. A beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őrsejteket lehet előállítani, ezeket „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére. A „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe. A kezelés nagyon drága, 8 millió forintba kerül, ezért gyűjtés kezdődött a Facebookon „Megyünk előre Dettiért!” címen. A szervezők kézműves termékeket várnak, amikre licitálni lehet. A befolyt összeg Bernadett számlájára kerül.
Ahogy a felhívásban is szerepel, Galiszné Kun Bernadett közismerten közösségi ember, aki, a férjével együtt, sokaknak segített, számos jótékonysági edzést, más kezdeményezést szerveztek, még akkor is, amikor először volt beteg. Gyűjtöttek daganatos kislánynak és állatmenhelynek is. Most neki van szüksége segítségre.
Nemcsak maga miatt, hanem a családja érdekében is küzd a gyógyulásért
– Nagyon hirtelen jött ez az egész, olyan ez a testemnek, mint a repülőnek a kényszerleszállás. Lelkileg is nehéz. Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen, utána meg a következő 1-2 év és így tovább, mert a családomnak, a férjemnek, gyerekeimnek is szüksége van rám. A nagy fiam már 24 éves, ő érti, tudja, miről van szó. A kicsik 7 és 10 évesek, ők annyit tudnak, hogy anya beteg. Értük is szeretnék meggyógyulni, ezért küzdök, nem csak magamért – mondta a 45 éves édesanya.
Aki segíteni szeretné Bernadett gyógyulását, a következő számlaszámon is megteheti: Galiszné Kun Bernadett 11773353-40786094-00000000.
A közleménybe írják be „Adomány Detti gyógyulásáért!”.
