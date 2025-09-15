szeptember 15., hétfő

Kutatók Éjszakája

53 perce

Mutáns növények, beszélgető sejtek: a tudomány legőrültebb kalandjai várnak Szegeden

Mutáns növények, száguldó molekulák, Alzheimer-kóros egerek, buborékpostával üzenő sejtek. Ezek korántsem sci-fi fejezetcímek, csak néhány program a Kutatók Éjszakája kínálatából. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudósai idén is kitárják a laborok kapuit, és bebizonyítják: a tudomány mindenekelőtt izgalmas kaland, amiben bárki felfedezővé válhat.

Delmagyar.hu

Hamarosan ismét megnyílnak a laboratóriumok kapui a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, ahol szeptember 26-án a Kutatók éjszakája programsorozat keretében bárki bepillanthat a legizgalmasabb szegedi kutatásokba. A programok célja egyszerre a szórakoztatás és a tudománynépszerűsítés: a Szegedi Biológiai Kutatóközpont ezen az estén nemcsak kutatóhely, de igazi élményközpont lesz. Játékos kísérletek, látványos bemutatók, lenyűgöző tudományos kutatások tárulnak fel mindenki előtt.

Idén is megrendezik a kutatók éjszakája programot.
Óvodásoktól a nyugdíjasokig, minden korosztály számára kínál izgalmas bemutatókat, látványos kísérleteket a Kutatók Éjszakája a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Archív fotó: Karnok Csaba

Láthatatlan háborúk és a génmanipuláció titkai tárulnak fel 

A programkínálat idén is izgalmas kalandokban bővelkedik. A látogatók megtudhatják például, hogyan vívják csatájukat a daganatos sejtek a vér-agy gáton, ahol a tumorsejtekkel vívott harc kimenetele létkérdés a daganatos beteg számára. Az érdeklődők betekinthetnek az agyi hajszálerek speciális szerkezetébe és működésébe, és abba, hogy milyen „trükköket” vetnek be a daganatsejtek, hogy átjussanak a vér-agy gáton.

Lesz kóstolóval egybekötött beszélgetés a géntechnológiáról, amelynek résztvevői mindent megkérdezhet a GMO problémakörről. Tájékozódhatnak a génnemesített növények létrehozásának apró technikai részleteitől kezdve a globális társadalmi kérdésekig, mindenről a témában. 

Kutatók Éjszakája mutáns növényekkel és Alzheimer-kóros egerekkel

A Kutatók éjszakája keretében bebarangolható lesz a kutatóközpont mutáns növényekkel megtöltött üvegháza is, ahol bemutatják, hogyan nevelnek magból megfelelő kísérleti alanyokat. 

A növények mellett transzgenikus egereket is láthatók lesznek, amelyek az Alzheimer-kór kialakulásáért felelős mutáns géneket hordozzák. A laborbemutató során a látogatók megismerhetik a transzgenikus állatok előállításának módszerét, mikroszkóp segítségével tanulmányozhatják az állatok agyában a betegség tüneteit, továbbá a kutatók bemutatják az állatok memóriájának tesztelésére szolgáló eszközt is. 

Száguldó molekulák és beszélgető sejtek

Egy másik laborban „gyorshajtó világító molekulák” kerülnek majd mikroszkóp alá. A sejtek felszínén ugyanis óriási a nyüzsgés, molekulák milliói szaladgálnak látszólag össze-vissza óriási sebességgel. A kutatók elérik, hogy világítsanak, így a mikroszkópban akár egyesével is láthatók, követhetők lesznek. A bemutató résztvevői a sejtfelszínen száguldó, világító koleszterin molekulák mozgását fogják követni és megmérni a sebességüket.

A buboréklaborban pedig azt tudhatják meg a látogatók, hogy vajon hogyan beszélgetnek egymással a sejtek. Kiderül majd, hogy egy különleges buborékpostát használnak. Játékos kísérleteken keresztül tárul majd fel, hogyan működik ez a sejtszintű kommunikáció: színes buborékok, célzott üzenetek és kreatív kihívások várnak kicsikre és nagyokra egyaránt. 

 

 

