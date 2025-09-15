Mutáns növények, beszélgető sejtek: a tudomány legőrültebb kalandjai várnak Szegeden

Hamarosan ismét megnyílnak a laboratóriumok kapui a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, ahol szeptember 26-án a Kutatók éjszakája programsorozat keretében bárki bepillanthat a legizgalmasabb szegedi kutatásokba. A programok célja egyszerre a szórakoztatás és a tudománynépszerűsítés: a Szegedi Biológiai Kutatóközpont ezen az estén nemcsak kutatóhely, de igazi élményközpont lesz. Játékos kísérletek, látványos bemutatók, lenyűgöző tudományos kutatások tárulnak fel mindenki előtt.

Óvodásoktól a nyugdíjasokig, minden korosztály számára kínál izgalmas bemutatókat, látványos kísérleteket a Kutatók Éjszakája a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Archív fotó: Karnok Csaba

Láthatatlan háborúk és a génmanipuláció titkai tárulnak fel

A programkínálat idén is izgalmas kalandokban bővelkedik. A látogatók megtudhatják például, hogyan vívják csatájukat a daganatos sejtek a vér-agy gáton, ahol a tumorsejtekkel vívott harc kimenetele létkérdés a daganatos beteg számára. Az érdeklődők betekinthetnek az agyi hajszálerek speciális szerkezetébe és működésébe, és abba, hogy milyen „trükköket” vetnek be a daganatsejtek, hogy átjussanak a vér-agy gáton.

Lesz kóstolóval egybekötött beszélgetés a géntechnológiáról, amelynek résztvevői mindent megkérdezhet a GMO problémakörről. Tájékozódhatnak a génnemesített növények létrehozásának apró technikai részleteitől kezdve a globális társadalmi kérdésekig, mindenről a témában.

Kutatók Éjszakája mutáns növényekkel és Alzheimer-kóros egerekkel

A Kutatók éjszakája keretében bebarangolható lesz a kutatóközpont mutáns növényekkel megtöltött üvegháza is, ahol bemutatják, hogyan nevelnek magból megfelelő kísérleti alanyokat.

A növények mellett transzgenikus egereket is láthatók lesznek, amelyek az Alzheimer-kór kialakulásáért felelős mutáns géneket hordozzák. A laborbemutató során a látogatók megismerhetik a transzgenikus állatok előállításának módszerét, mikroszkóp segítségével tanulmányozhatják az állatok agyában a betegség tüneteit, továbbá a kutatók bemutatják az állatok memóriájának tesztelésére szolgáló eszközt is.

Száguldó molekulák és beszélgető sejtek

Egy másik laborban „gyorshajtó világító molekulák” kerülnek majd mikroszkóp alá. A sejtek felszínén ugyanis óriási a nyüzsgés, molekulák milliói szaladgálnak látszólag össze-vissza óriási sebességgel. A kutatók elérik, hogy világítsanak, így a mikroszkópban akár egyesével is láthatók, követhetők lesznek. A bemutató résztvevői a sejtfelszínen száguldó, világító koleszterin molekulák mozgását fogják követni és megmérni a sebességüket.