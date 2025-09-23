AI kvíz
39 perce
Képek, amik átvernek – felismered, mi valódi és mi mesterséges?
Próbára tennéd a szemed? Ebben a kvízben kiderül, mennyire tudod megkülönböztetni a valódi fotókat az AI-generált képektől.
Az AI által készített képek egyre élethűbbek, és gyakran még a részletek is megtévesztőek. Ez a kvíz segít felfedezni, mennyire tudod kiszúrni a digitális illúziókat a valódi felvételek között.
Kvíz az AI rejtelmeiről
Nézd meg a képeket, és döntsd el: mesterséges intelligencia alkotta a képet vagy nem?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kedvet kaptál a játékhoz? Már elkészült kvízeinket megtalálod itt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre