90 éves Labozár Antal, a lakodalmak királya: százezrek ropták zenéjére – videóval

Labozár Antal a barátaitól több tortát is kapott, még hegedű formájút is. Természetesen a születésnapi ünnepség nem múlhatott el zenélés nélkül, ahol az ünnepelt is hegedült, énekelt.

Labozár Antal élete a muzsika, több mint 2000 lakodalomban zenélt. Fotó: Kovács Erika

Murgács Kálmántól tanult hegedülni

Labozár Antal 1935. augusztus 8-án született a sóshalmi tanyavilágban. A családja életét megkeserítette a háború. Édesapját elvitték katonának és csak 5 év múlva, 1948-ban látta újra a család, miután az orosz hadifogságból hazatért.

Tóni bácsit 4 éves korában suhintotta meg a hegedülés szele. A családjában többen is zenéltek, édesapja cimbalmon játszott, édesanyja pedig a szépen csengő hangjáról volt híres. Tóni bácsi kisfiúként nem tudott betelni a prímás hegedűjével. Az első hangszerét a nagybátyjától örökölte, aki odamaradt a fronton. Labozár Antalt az irredenta dalai miatt Székkutasra száműzött Murgács Kálmán tanította meg hegedülni. A neves nótaszerző óriási tehetségnek tartotta az abszolút hallással rendelkező fiút, de hiába, Labozár Antal a szülei anyagi helyzete miatt nem tanulhatott tovább.

Solti Károlyt, Vörös Sárit is kísérte

Tóni bácsi fiatal felnőttként anyai nagyszülei 11 hold földjén gazdálkodott. A sorkatonai szolgálata után őt is bekebelezte a téesz. 1963-ban prímásnak kérték ki a székkutasi vendéglőbe. Tóth István zenekarában játszott 16 évig. Amikor 1978-ban a székkutasi vendéglőben megszüntették az élőzenét, a vásárhelyi Metripondba került raktárosnak, ahonnan 1990-ben vonult nyugdíjba, emellett Soós Ferenc zenekarával jártak bálokba és lakodalmakba. Labozár Antal több mint 80 híres énekest kísért, köztük Solti Károlyt, Vörös Sárit, Jákó Verát, Bojtor Imrét, 2000-nél is több lakodalomban húzta a talpalávalót.

2500 nóta szövegét gyűjtötte össze Labozár Antal

Tóni bácsi összegyűjtötte 2500 nóta szövegét, többnek a dallamát le is kottázta. Saját nótája nincs, de verseket írt, amiket az Egy prímás vallomása – Dalok, versek, imádságok című kötetben adott ki.

Lapunknak azt nyilatkozta 2019-ben:

Hogy muzsikaszó nélkül tudnék-e élni? Úgy nem volna értelme az életemnek... Ha zenélek, kinyílok, mint a rózsa, olyankor elhagy a világ minden baja. A zene az én lételemem…

Labozár Antalt Székkutas képviselő-testülete 2023-ban díszpolgári címmel tüntette ki, barátai pedig az ünnepségen kikiáltották a lakodalmas zene királyának.

Isten éltesse sokáig a székkutasi prímást!