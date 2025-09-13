szeptember 13., szombat

Limitált kiadás

1 órája

Csak néhány darab van belőle, de most egyetlen kommenttel te is megszerezheted a Lidl új szenzációját

Címkék#Lidl#Labubu#nyereményjáték

Limitált szériás, értékes plüssfigurát lehet nyerni a Lidl-ben. Ebből a labububól csak pár darab készült, így értéke várhatóan igen magas lesz.

Delmagyar.hu

A Lidl is felült a Labubu-őrület vonatára. Nyereményjátékot hirdettek, melyben eredeti, Pop Mart Labubukat sorsolnak ki. A figurákat természetesen az áruház saját márkás ruháiba öltöztették, így biztos, hogy teljesen egyediek. Ráadásul limitált szériában készültek és csak nyereményjáték során lehet hozzájuk jutni, így a szerencsés nyertes valószínűleg igen nagyértékű játékkal gazdagodik majd. A mostanában rendkívül divatos plüssök a TikTok–nak köszönhetően terjedtek el világszerte, Szegeden például már hamarabb keresték őket, mint ahogy ténylegesen a boltokba kerültek volna.

Itt az új Lidis labubu.
A Lidl saját márkás ruhákba öltöztette a Labubut, a különleges figurákból mindössze néhány darab kerül a nyertesekhez. Fotó: Lidl Magyarország Facebook

Alapáruk 20-30 ezer forint között mozog, egy-egy egyedi darabért azonban akár százezreket is fizetnek az interneten.

 Mi egyébként találtunk 2 millió forintosat is. 

Kommenttel lehet megnyerni a Lidl-s Labubut

Ehhez képest a Lidl-s Labubuért mindössze egy kommentet kell írni, méghozzá azt, minek neveznénk el. Aki növelni akarja nyerési esélyeit, érdemes a cég hivatalos Facebook, Instagram és TikTok oldalán is játszania, hiszen mindegyik felületen három ilyen cukiság talál gazdára. 

A játékra szeptember 18-ig lehet nevezni, de már az első napon több ezren kommenteltek.

 Nem érdemes tehát lemaradni. A sorsolást szeptember 19-én tartják.

 

 

