Hiába a baráti árak és az óriási feltét, hamarosan bezár olvasóink egyik kedvenc lángosozója

Rengeteg olvasónkat megmozgatta tavaszi felmérésünk, melyben arra kerestük a választ, szerintük hol kapható vármegye legjobb lángosa. A több száz voksból egyértelműen kirajzolódott, hogy vannak különösen kedvelt helyek, ahol ez a magyar specialitás az átlagosnál is ízesebb és ropogósabb. A beérkezett szavazatok alapján egy sorrendet is fel lehetett állítani. Ez alapján tudjuk közzé tenni a szomorú hírt, hogy bezár a vármegye harmadik legkedveltebb lángosozója: Pici bácsi lángosozója.

A vármegye egyik legjobb lángosozója zár be hamarosan, már árulják. Illusztráció: Mehes Daniel

Az ország legjobb lángosa

Pici Bácsi lángosozója a csongrádi Körös-Torokban várja az igazán éhes vendégeket. Az óriás lángos ugyanis két embernek is elég lehet, főleg, ha feltétet is kérünk rá, hiszen azt sem sajnálják róla. Ráadásul igazi sajt és igazi tejföl kerül a lángosra – sajnos a mai világban már ezt is pozitívumként kell kiemelni. A google-en 4,7-es értékeléssel rendelkező vállalkozást mindenki dicséri, sőt sokan az ország legjobbjának nevezik. Árakban is baráti és a lángost is ízletesen készítik.

Mi is kipróbáltuk néhány napja: egy Körös-töröki rendezvényen a szakadó esőben, este 8 órakor is rendületlenül sütötték a lángost. A késői órák ellenére sem volt használt olaj szag a bódé körül. A tészta finom volt és nem volt olajos, a lángosoktól szokatlan módon pedig még a gyomrunkat sem ülte meg a kiadós vacsora.

Miért zár be Pici Bácsi lángosozója?

Kifejezetten jó élmény volt tehát Pici bácsi lángosa, ezért is volt mellbe vágó, hogy közben ott virított a bódé oldalán az eladó felirat. Megkérdeztük a vállalkozót, mesélne-e arról, miért döntött úgy, hogy bezárja a vármegye egyik legjobb lángosozóját, de a bennünket kiszolgáló hölgy feltételezhetően Pici bácsi felesége – nem akart nyilatkozni. Annyit mondott csupán: elfáradtak.

A vállalkozást egyelőre még árulják, valószínűleg addig dolgoznak, amíg át nem adhatják valakinek. A strandszezon mindenesetre már véget ért, így nagy forgalomra már nem igazán számíthat Pici bácsi.

Kérdéses tehát, egyáltalán meddig lesz nyitva a kis lángosozó, de aki szeretne egy igazán jót enni, érdemes lehet még addig ellátogatnia oda, amíg ez a kedves, idősödő házaspár készíti a legendás lángosokat az aprócska vendéglátóhelyen.