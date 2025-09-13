szeptember 13., szombat

Ha ezeket a szabályokat betartod, tavasszal szebben virágzik a leandered, mint valaha

A szeptember már nemcsak nekünk, hanem a leandereknek is az ősz kezdetét jelzi. A mediterrán növény ilyenkor pihenő üzemmódra készül, de ha betartunk néhány alapszabályt, tavasszal újra virágpompával hálálja meg a gondoskodást.

Maszlag Edina

A szakértők szerint ilyenkor a legfontosabb, hogy levágjuk az elnyílt bugákat és magtokokat, hiszen ezek csak fölöslegesen vonják el az energiát. A Baon szerint tápoldatozásra már nincs szükség, de az öntözést nem szabad elhagyni, főleg a melegebb napokon. 

Így lesz szép a leander.
A leander ősszel a téli pihenőre készül, de megfelelő gondozással tavasszal újra gyönyörűen virágzik majd. Fotó: Shutterstock

Így dönthetjük el, hogy a leander kint vagy bent teleljen

A leander teleltetésénél a növény mikroklímája és a fajták érzékenysége dönt. Egyes régebbi változatok enyhébb teleken kint is átvészelhetik a hideget, az újabb nemes fajtákat viszont érdemes inkább beltérben teleltetni, mivel még nem ismert a habitusuk. A vénasszonyok nyara megzavarhatja a leandert, ilyenkor előfordulhat levélsárgulás, amit új hajtások követnek, de ettől nem kell megijedni, ez természetes folyamat. 

Őszi veszélyek és a leander védelme

Ősszel a gombásodás, az atkák és a levéltetvek jelenthetnek veszélyt a leanderre. Lengyel Babi, leander szaporító szerint sokszor már egy slagos zuhany is segít, de a levéltetveket akár kesztyűs kézzel is könnyen eltávolíthatjuk. A kulcs a mértékletesség: ne hajtsuk a növényt felesleges tápokkal, inkább engedjük, hogy nyugalomban felkészüljön a télre, így tavasszal egészségesen indulhat újra a virágzás.

Őszi leandergondozási tippekért látogasson el a baon.hu-ra.

 

