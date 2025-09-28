szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelj oda

1 órája

Jól nézd meg, mielőtt beveszed: a lejárt gyógyszer szedése veszélyesebb lehet, mint hinnéd

Címkék#egészség#gyógyszer#veszély

Sokan találnak otthon egy-egy régi gyógyszeres dobozt, és felmerül a kérdés, vajon biztonságos-e még a használatuk. A lejárt gyógyszer hatása változó: van, amelyik hatástalan, más azonban akár életveszélyes is lehet.

Delmagyar.hu

Biztos sokan jártak már úgy, hogy találtak egy doboznyi lejárt gyógyszert a fiók legmélyén. Vagy csak nagyon fájt a fejük, és csak egy ezer éves aszpirint találtak a táska legmélyén. De vajon meddig biztonságos szedni egy gyógyszert a szavatossága után? Biztonságos-e egyáltalán? Bizonyos esetekben a gyógyszer csak nem hat, míg más esetben akár életveszélyes is lehet a beszedése. Az Origo utána járt, hogy mely esetben mi történhet.

lejárt gyógyszerek egy kupacban egy fehér asztalon
A lejárt gyógyszer fogyasztása komoly kockázatot jelenthet, egyes esetekben akár életveszélyt is. Fotó: Shutterstock

Elsősorban érdemes tudni, hogy a tabletták és a kapszulák általában több évig eltarthatóak, a nyomtatott dátum azonban kötelező érvényű. Mivel kívülről nem lehet megállapítani, hogy lejárt-e egy gyógyszer, ezért elengedhetetlen, hogy megőrizzük a csomagolást. 

Mi történhet, ha lejárt gyógyszert veszel be? 

Van, amelyik még hetekig megőrzi hatását, mások viszont hatástalanná válnak. A sürgősségi készítmények, például az adrenalintollak különösen veszélyesek lehetnek, ha nem működnek időben. Egyes gyógyszerek bomlás közben mérgező anyagokat is termelhetnek. Minél régebbi a szer, annál nagyobb a kockázat – szélsőséges esetben akár életveszély is fenyegethet.

Például az aszpirin csak gyengébbé válik, de nem mérgezővé. Azonban a hidroklorotiazid hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentő egy másik szituáció, ugyanis a lebomlás formaldehidet – egy rákkeltő anyagot – termel.

A szemcseppeknél különösen fontos az odafigyelés. Ezek ugyanis felbontás után csak négy-hat hónapig használhatóak.  Ezt követően szemfertőzéseket okozhatnak – a legrosszabb esetekben akár vakságot is.

Az elsősegélycsomag lejárata

Kötszerek esetében is fontos dolog a lejárati dátum. A lejárt szavatosságú anyagok használata az autó elsősegélycsomagjaiban vétségnek minősül – bírsággal is sújtható. Az ok: a sterilitás már nem garantált. Ez veszélyes lehet a krónikusan gyulladt sebek esetében.

A gyógyszerek ártalmatlanítása

A nem megfelelően ártalmatlanított gyógyszerek szennyezik a környezetet. Manapság a háztartási hulladék már nem a hulladéklerakókban végzi, hanem elégetik, beleértve a gyógyszerekben található hatóanyagokat is. A gyógyszertárak 2009 óta nem kötelesek visszavenni a régi gyógyszereket, de gyakran önkéntesen felajánlják ezt a szolgáltatást – tájékoztat az Origo.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu