Jól nézd meg, mielőtt beveszed: a lejárt gyógyszer szedése veszélyesebb lehet, mint hinnéd

Biztos sokan jártak már úgy, hogy találtak egy doboznyi lejárt gyógyszert a fiók legmélyén. Vagy csak nagyon fájt a fejük, és csak egy ezer éves aszpirint találtak a táska legmélyén. De vajon meddig biztonságos szedni egy gyógyszert a szavatossága után? Biztonságos-e egyáltalán? Bizonyos esetekben a gyógyszer csak nem hat, míg más esetben akár életveszélyes is lehet a beszedése. Az Origo utána járt, hogy mely esetben mi történhet.

A lejárt gyógyszer fogyasztása komoly kockázatot jelenthet, egyes esetekben akár életveszélyt is. Fotó: Shutterstock

Elsősorban érdemes tudni, hogy a tabletták és a kapszulák általában több évig eltarthatóak, a nyomtatott dátum azonban kötelező érvényű. Mivel kívülről nem lehet megállapítani, hogy lejárt-e egy gyógyszer, ezért elengedhetetlen, hogy megőrizzük a csomagolást.

Mi történhet, ha lejárt gyógyszert veszel be?

Van, amelyik még hetekig megőrzi hatását, mások viszont hatástalanná válnak. A sürgősségi készítmények, például az adrenalintollak különösen veszélyesek lehetnek, ha nem működnek időben. Egyes gyógyszerek bomlás közben mérgező anyagokat is termelhetnek. Minél régebbi a szer, annál nagyobb a kockázat – szélsőséges esetben akár életveszély is fenyegethet.

Például az aszpirin csak gyengébbé válik, de nem mérgezővé. Azonban a hidroklorotiazid hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentő egy másik szituáció, ugyanis a lebomlás formaldehidet – egy rákkeltő anyagot – termel.

A szemcseppeknél különösen fontos az odafigyelés. Ezek ugyanis felbontás után csak négy-hat hónapig használhatóak. Ezt követően szemfertőzéseket okozhatnak – a legrosszabb esetekben akár vakságot is.

Az elsősegélycsomag lejárata

Kötszerek esetében is fontos dolog a lejárati dátum. A lejárt szavatosságú anyagok használata az autó elsősegélycsomagjaiban vétségnek minősül – bírsággal is sújtható. Az ok: a sterilitás már nem garantált. Ez veszélyes lehet a krónikusan gyulladt sebek esetében.

A gyógyszerek ártalmatlanítása

A nem megfelelően ártalmatlanított gyógyszerek szennyezik a környezetet. Manapság a háztartási hulladék már nem a hulladéklerakókban végzi, hanem elégetik, beleértve a gyógyszerekben található hatóanyagokat is. A gyógyszertárak 2009 óta nem kötelesek visszavenni a régi gyógyszereket, de gyakran önkéntesen felajánlják ezt a szolgáltatást – tájékoztat az Origo.