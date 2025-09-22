Egzotikus csodaital tér vissza a Lidl polcaira, kevesebb mint ezer forintba kerül a folyékony egészség

Csütörtöktől ismét megvásárolható lesz a Lidl csodaital. A hűtött polcokon, a bio termékek között lehet majd megtalálni. A különleges, enyhén savanykás ízvilágú, erjesztett ital Ázsiából származik, ahol sok évszázada fogyasztják széles körben egészségmegőrző elixírként, kitüntetett helyen jegyzik az egészségmegőrző csodaitalok között. A Lidl kevesebb mint egy ezresért kínálja.

Keleten már évezredek óta jótékony életelixírként fogyasztják a Lidl csodaitalt, ami a héten ismét visszakerül a boltok polcaira. Illusztráció: Shutterstock

Lidl csodaital, amiért a test és az elme is hálás lehet

Hogyan készül a kombucha? Természetes erjesztéssel, amely során jótékony baktériumok és savak jönnek létre, ezek közül több a bélflóra egyensúlyát segíti elő.

A kombuchát cukrozott tea szimbiotikus fermentációjával állítják elő úgynevezett scoby, azaz baktériumok és élesztőgombák szimbiotikus kultúrájának felhasználásával. A csodaitalban található mikroorganizmusok a bélrendszer ideális működését támogathatják, ami a gondtalan, egészséges élet és hétköznapok egyik alappillére.

A tudatos étkezés részeként a sokak által csak gombateaként emlegetett ital segíthet helyreállítani az emésztést, enyhítheti a gyulladásos folyamatokat és a puffadást. Ráadásul a kiegyensúlyozott emésztés nemcsak a fizikai közérzetre, de a hangulatra és a mentális teljesítményre is pozitívan hathat.

Több mint trend: természetes erő a májnak és a szívnek is

Az egészségtámogató csodaitalban lévő természetes savak képesek lehetnek megbirkózni a szervezetbe kerülő nem kívánt mikroorganizmusokkal is, így egyfajta természetes védőpajzsként is funkcionálhatnak. A Lidl kombucha antioxidáns-tartalma támogathatja továbbá a máj működését, különösen akkor, ha zöld tea az alapja.

Mindemellett egyes kutatások szerint az ital rendszeres fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét, kedvezően befolyásolhatja a vérzsírszintet, és a vércukorszint stabilizálásához is hozzájárulhat.