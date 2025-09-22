szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legendás életelixír

46 perce

Egzotikus csodaital tér vissza a Lidl polcaira, kevesebb mint ezer forintba kerül a folyékony egészség

Címkék#Lidl#jótékony hatás#szív- és érrendszer#kombucha#bio

Jótékony hatása keleten már évezredek óta legendás, egy ideje már Európában is hódít. A Lidl csodaital a héten újra elérhető lesz a boltok polcain. De mitől működik, és kinek érdemes kipróbálnia?

Delmagyar.hu

Csütörtöktől ismét megvásárolható lesz a Lidl csodaital. A hűtött polcokon, a bio termékek között lehet majd megtalálni. A különleges, enyhén savanykás ízvilágú, erjesztett ital Ázsiából származik, ahol sok évszázada fogyasztják széles körben egészségmegőrző elixírként, kitüntetett helyen jegyzik az egészségmegőrző csodaitalok között. A Lidl kevesebb mint egy ezresért kínálja. 

Miedzyzdroje,,Poland,-05.08.2024,-,Lidl,Store,In,Miedzyzdroje
Keleten már évezredek óta jótékony életelixírként fogyasztják a Lidl csodaitalt, ami a héten ismét visszakerül a boltok polcaira. Illusztráció: Shutterstock

Lidl csodaital, amiért a test és az elme is hálás lehet

Hogyan készül a kombucha? Természetes erjesztéssel, amely során jótékony baktériumok és savak jönnek létre, ezek közül több a bélflóra egyensúlyát segíti elő. 

A kombuchát cukrozott tea szimbiotikus fermentációjával állítják elő úgynevezett scoby, azaz baktériumok és élesztőgombák szimbiotikus kultúrájának felhasználásával. A csodaitalban található mikroorganizmusok a bélrendszer ideális működését támogathatják, ami a gondtalan, egészséges élet és hétköznapok egyik alappillére. 

A tudatos étkezés részeként a sokak által csak gombateaként emlegetett ital segíthet helyreállítani az emésztést, enyhítheti a gyulladásos folyamatokat és a puffadást. Ráadásul a kiegyensúlyozott emésztés nemcsak a fizikai közérzetre, de a hangulatra és a mentális teljesítményre is pozitívan hathat.

Több mint trend: természetes erő a májnak és a szívnek is

Az egészségtámogató csodaitalban lévő természetes savak képesek lehetnek megbirkózni a szervezetbe kerülő nem kívánt mikroorganizmusokkal is, így egyfajta természetes védőpajzsként is funkcionálhatnak. A Lidl kombucha antioxidáns-tartalma támogathatja továbbá a máj működését, különösen akkor, ha zöld tea az alapja.

Mindemellett egyes kutatások szerint az ital rendszeres fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét, kedvezően befolyásolhatja a vérzsírszintet, és a vércukorszint stabilizálásához is hozzájárulhat. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu