16 perce
Egzotikus csodaital tér vissza a Lidl polcaira, kevesebb mint ezer forintba kerül a folyékony egészség
Jótékony hatása keleten már évezredek óta legendás, egy ideje már Európában is hódít. A Lidl csodaital a héten újra elérhető lesz a boltok polcain. De mitől működik, és kinek érdemes kipróbálnia?
Csütörtöktől ismét megvásárolható lesz a Lidl csodaital. A hűtött polcokon, a bio termékek között lehet majd megtalálni. A különleges, enyhén savanykás ízvilágú, erjesztett ital Ázsiából származik, ahol sok évszázada fogyasztják széles körben egészségmegőrző elixírként, kitüntetett helyen jegyzik az egészségmegőrző csodaitalok között. A Lidl kevesebb mint egy ezresért kínálja.
Lidl csodaital, amiért a test és az elme is hálás lehet
Hogyan készül a kombucha? Természetes erjesztéssel, amely során jótékony baktériumok és savak jönnek létre, ezek közül több a bélflóra egyensúlyát segíti elő.
A kombuchát cukrozott tea szimbiotikus fermentációjával állítják elő úgynevezett scoby, azaz baktériumok és élesztőgombák szimbiotikus kultúrájának felhasználásával. A csodaitalban található mikroorganizmusok a bélrendszer ideális működését támogathatják, ami a gondtalan, egészséges élet és hétköznapok egyik alappillére.
A tudatos étkezés részeként a sokak által csak gombateaként emlegetett ital segíthet helyreállítani az emésztést, enyhítheti a gyulladásos folyamatokat és a puffadást. Ráadásul a kiegyensúlyozott emésztés nemcsak a fizikai közérzetre, de a hangulatra és a mentális teljesítményre is pozitívan hathat.
Több mint trend: természetes erő a májnak és a szívnek is
Az egészségtámogató csodaitalban lévő természetes savak képesek lehetnek megbirkózni a szervezetbe kerülő nem kívánt mikroorganizmusokkal is, így egyfajta természetes védőpajzsként is funkcionálhatnak. A Lidl kombucha antioxidáns-tartalma támogathatja továbbá a máj működését, különösen akkor, ha zöld tea az alapja.
Mindemellett egyes kutatások szerint az ital rendszeres fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét, kedvezően befolyásolhatja a vérzsírszintet, és a vércukorszint stabilizálásához is hozzájárulhat.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ez a bűvös zöldség sokkal többre képes, mint gondolnád – és fillérekért a tiéd lehet – videóval
A nyárbúcsú legnagyobb bulija: ilyen volt a '25-ös szegedi Bor Tér – galériával