szeptember 22., hétfő

Móric névnap

17°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodanövény

36 perce

A magyar konyha titkos fegyvere, ami egyszerre erősíti a csontokat és támogatja az idegrendszert

Címkék#jótékony hatás#mák#termelés

Tudtad, hogy ez az apró mag nemcsak az egészségedre van óriási hatással, de évszázadokon át tiltott csemegének számított? A mákot évtizedek óta ismerjük mint a sütemények és kalácsok ízesítőjét, de amit valójában tudni érdemes róla, az sokkal túlmutat a gasztronómián.

Kis Zoltán

Apró, fekete magok, amelyek ott lapulnak a bejgliben, a rétesben vagy a kifliben, mégis kevesen tudják, milyen hihetetlen erő rejlik bennük. A mák évezredek óta része a magyar konyhának és néphagyománynak, de jótékony hatásai még ma is sokakat meglepnek. Kalciumtartalma az egekben, támogatja a csontokat, az idegrendszert, és egyes kultúrákban szinte gyógyszerként tekintenek rá. Most lerántjuk a leplet erről a különleges alapanyagról, amit nem véletlenül becéznek a „magyar csodaszemnek”!

Igazi csoda a mák.
A mák évezredek óta része a magyar konyhának és néphagyománynak. Fotó: illusztráció. 

A máktermelés szigorú szabályai 

Magyarországon nagy hagyományai vannak a mák termesztésének és feldolgozásának, ami nem véletlen, hiszen régi kultúrnövényünk. A 12. században már a vámtarifás áruk között említik, ami azt bizonyítja, hogy termesztett növény volt. Napjainkban azonban a máktermesztés az Európai Unióban szigorúan szabályozott.

Értékét tovább növeli, hogy nemcsak fogyasztási célra alkalmas: évszázadokon át az ópium előállításának fő alapanyag volt keleten. Európában a növény magját és olaját fogyasztották, de egyre nagyobb hangsúlyt fektettek annak jótékony hatásaira is.

A mák nem csupán nagyszerű alapanyag, de tökéletes gyógymód is

Bizonyára kevesen tudják, de a mák gazdag kalciumban, magnéziumban, foszforban, valamint B- és E-vitaminokban. Ezáltal hozzájárul a csontok és a fogak erősítéséhez, valamit a szervezet általános vitalitásához. A mák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a csontritkulás megelőzéséhez, míg a benne rejlő zsírsavak és antioxidánsok csökkenthetik a gyulladásokat és segíthetnek a szívbetegségek kockázatának csökkentésébe – írja a Zaol.

Emésztést segítő csoda 

A növény magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztőrendszer ideális működését: a mákban található rostok segítik a bélmozgást, ezzel támogatva a bélrendszer egészségét. Ez még nem minden, ugyanis nyugtató hatással van az idegrendszerre is. A hidegen sajtolt mákolaj az egyik legértékesebb, ugyanis megőriz mindenféle értékes tápanyagot. Belsőleg ugyanazokkal a hatásokat éri el, mint a mák, de akár a szépségápolásunk egyik alapanyaga lehet– fogalmazta meg a Zaol.

A felhasználási módja rendkívül szerteágazó 

A mákból sokféle ételt készíthetünk, legyen szó: mákos tésztáról, gubáról, péksüteményekről vagy egyszerű desszertekről. Ezek mellett alkalmazható egyfajta étrend kiegészítőként is: a ledarált mákot kevés vízzel keverjük össze, ízesítsük mézzel, majd gőz felett melegítsük össze. Napi egy alkalommal, egy kisebb evőkanálnyi belőle csodákra képes.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu