A magyar konyha titkos fegyvere, ami egyszerre erősíti a csontokat és támogatja az idegrendszert
Tudtad, hogy ez az apró mag nemcsak az egészségedre van óriási hatással, de évszázadokon át tiltott csemegének számított? A mákot évtizedek óta ismerjük mint a sütemények és kalácsok ízesítőjét, de amit valójában tudni érdemes róla, az sokkal túlmutat a gasztronómián.
Apró, fekete magok, amelyek ott lapulnak a bejgliben, a rétesben vagy a kifliben, mégis kevesen tudják, milyen hihetetlen erő rejlik bennük. A mák évezredek óta része a magyar konyhának és néphagyománynak, de jótékony hatásai még ma is sokakat meglepnek. Kalciumtartalma az egekben, támogatja a csontokat, az idegrendszert, és egyes kultúrákban szinte gyógyszerként tekintenek rá. Most lerántjuk a leplet erről a különleges alapanyagról, amit nem véletlenül becéznek a „magyar csodaszemnek”!
A máktermelés szigorú szabályai
Magyarországon nagy hagyományai vannak a mák termesztésének és feldolgozásának, ami nem véletlen, hiszen régi kultúrnövényünk. A 12. században már a vámtarifás áruk között említik, ami azt bizonyítja, hogy termesztett növény volt. Napjainkban azonban a máktermesztés az Európai Unióban szigorúan szabályozott.
Értékét tovább növeli, hogy nemcsak fogyasztási célra alkalmas: évszázadokon át az ópium előállításának fő alapanyag volt keleten. Európában a növény magját és olaját fogyasztották, de egyre nagyobb hangsúlyt fektettek annak jótékony hatásaira is.
A mák nem csupán nagyszerű alapanyag, de tökéletes gyógymód is
Bizonyára kevesen tudják, de a mák gazdag kalciumban, magnéziumban, foszforban, valamint B- és E-vitaminokban. Ezáltal hozzájárul a csontok és a fogak erősítéséhez, valamit a szervezet általános vitalitásához. A mák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a csontritkulás megelőzéséhez, míg a benne rejlő zsírsavak és antioxidánsok csökkenthetik a gyulladásokat és segíthetnek a szívbetegségek kockázatának csökkentésébe – írja a Zaol.
Emésztést segítő csoda
A növény magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztőrendszer ideális működését: a mákban található rostok segítik a bélmozgást, ezzel támogatva a bélrendszer egészségét. Ez még nem minden, ugyanis nyugtató hatással van az idegrendszerre is. A hidegen sajtolt mákolaj az egyik legértékesebb, ugyanis megőriz mindenféle értékes tápanyagot. Belsőleg ugyanazokkal a hatásokat éri el, mint a mák, de akár a szépségápolásunk egyik alapanyaga lehet– fogalmazta meg a Zaol.
A felhasználási módja rendkívül szerteágazó
A mákból sokféle ételt készíthetünk, legyen szó: mákos tésztáról, gubáról, péksüteményekről vagy egyszerű desszertekről. Ezek mellett alkalmazható egyfajta étrend kiegészítőként is: a ledarált mákot kevés vízzel keverjük össze, ízesítsük mézzel, majd gőz felett melegítsük össze. Napi egy alkalommal, egy kisebb evőkanálnyi belőle csodákra képes.
