„Az élet sodort a múzeumba” – 60. születésnapját ünnepelte Forgó Géza, aki Makó múltját kutatja

– Nem tudatos döntés volt, tulajdonképpen az élet sodort a múzeumba – mondta a 60. születésnapját ünneplő makói történész, Forgó Géza. Annak apropóján beszélgettünk vele, hogy barátai, tisztelői tanulmánykötettel köszöntötték. A könyvet, amit a Dr. Tóth Ferenc Egyesület adott ki, a napokban mutatták be a Koronában. Ez a Makói Cserepek című sorozat első kötete, a címe pedig természetesen az, hogy Tanulmányok a 60 éves Forgó Géza tiszteletére. A kötetet szerkesztője, Zeitler Ádám mutatta be az érdeklődőnek, az ünnepelt eddigi munkásságát pedig Miklós Péter egyetemi docens méltatta.

A makói történész és a kollégái által összeállított ünnepi kötet. Fotó: Szabó Imre

Másfél száz írása szól Makó múltjáról

Forgó Gézát már diákként is a történelem érdekelte leginkább és akkoriban is nagyon szeretett olvasni. Miután történész-muzeológus szakon diplomát szerzett, egyenesen a József Attila Múzeumba vezetett az útja. Ez a nyolcvanas évek végén történt, amikor Tóth Ferenc vezette az intézményt, így az sem véletlen, hogy a Makó legendás helytörténészének nevét viselő civil egyesület alelnöke lett. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok könyvet, tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt Makó múltjáról – ezek számát mintegy másfél százra teszi.

– Minél többet tudunk a múltunkról, szüleinkről, nagyszüleinkről és arról a közösségről, amelyben élünk, annál könnyebb lesz a jövőnket építeni – mondta arról, mi motiválja a munkában.

Mi foglalkoztatja most a makói történészt?

A 60 éves történész jelenleg a makói kórház történetének feldolgozását folytatja az 1945-től ’50-ig tartó időszak górcső alá vételével. Mostanában egyébként a város ’45 utáni korszaka foglalkoztatja, egészen a hetvenes évekig.

– Mi, itteni történészek sajnos adósak vagyunk ennek a feldolgozásával. A rendszerváltás idején még éltek ennek az érának a meghatározó emberei – téeszelnökök, gyárigazgatók, párttitkárok –, de akkor szervezett formában nem készültek velük interjúk, nem születtek visszaemlékezések – jegyezte meg.