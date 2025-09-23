szeptember 23., kedd

Tekla névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanulmánykötetet kapott

2 órája

„Az élet sodort a múzeumba” – 60. születésnapját ünnepelte Forgó Géza, aki Makó múltját kutatja

Címkék#történész#József Attila Múzeum#tanulmánykötet

Tanulmánykötettel köszöntötték barátai, tisztelői a József Attila Múzeum munkatársát, Forgó Gézát. A makói történész 60 éves lett, mintegy 150 cikket írt meg város múltjáról.

Szabó Imre
„Az élet sodort a múzeumba” – 60. születésnapját ünnepelte Forgó Géza, aki Makó múltját kutatja

– Nem tudatos döntés volt, tulajdonképpen az élet sodort a múzeumba – mondta a 60. születésnapját ünneplő makói történész, Forgó Géza. Annak apropóján beszélgettünk vele, hogy barátai, tisztelői tanulmánykötettel köszöntötték. A könyvet, amit a Dr. Tóth Ferenc Egyesület adott ki, a napokban mutatták be a Koronában. Ez a Makói Cserepek című sorozat első kötete, a címe pedig természetesen az, hogy Tanulmányok a 60 éves Forgó Géza tiszteletére. A kötetet szerkesztője, Zeitler Ádám mutatta be az érdeklődőnek, az ünnepelt eddigi munkásságát pedig Miklós Péter egyetemi docens méltatta.

makói történész, Forgó Géza és a születésnapjára kiadott könyv
A makói történész és a kollégái által összeállított ünnepi kötet. Fotó: Szabó Imre

Másfél száz írása szól Makó múltjáról

Forgó Gézát már diákként is a történelem érdekelte leginkább és akkoriban is nagyon szeretett olvasni. Miután történész-muzeológus szakon diplomát szerzett, egyenesen a József Attila Múzeumba vezetett az útja. Ez a nyolcvanas évek végén történt, amikor Tóth Ferenc vezette az intézményt, így az sem véletlen, hogy a Makó legendás helytörténészének nevét viselő civil egyesület alelnöke lett. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok könyvet, tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt Makó múltjáról – ezek számát mintegy másfél százra teszi.

– Minél többet tudunk a múltunkról, szüleinkről, nagyszüleinkről és arról a közösségről, amelyben élünk, annál könnyebb lesz a jövőnket építeni – mondta arról, mi motiválja a munkában.

Mi foglalkoztatja most a makói történészt?

A 60 éves történész jelenleg a makói kórház történetének feldolgozását folytatja az 1945-től ’50-ig tartó időszak górcső alá vételével. Mostanában egyébként a város ’45 utáni korszaka foglalkoztatja, egészen a hetvenes évekig.

– Mi, itteni történészek sajnos adósak vagyunk ennek a feldolgozásával. A rendszerváltás idején még éltek ennek az érának a meghatározó emberei – téeszelnökök, gyárigazgatók, párttitkárok –, de akkor szervezett formában nem készültek velük interjúk, nem születtek visszaemlékezések – jegyezte meg.

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu