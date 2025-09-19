A faluházban kezdték el, Kárpátia koncert lett a vége: elkezdődtek a 33. Maroslelei falunapok – galériával

– Maroslele számára ez az alkalom az összefogásé, a szereteté. De ez nemcsak az itt élőknek fontos: ilyenkor nagyon sok elszármazott is hazalátogat, akár külföldről is – mondta a község polgármestere, Drimba Tibor pénteken lapunknak a falunapok megnyitója előtt. A sorrendben 33. Lelei napok ünnepi testületi üléssel, polgármesteri köszöntővel indult a faluházban.

Maroslele ünnepel. Fotó: Szabó Imre

Maroslele két idei kitüntetése

Díszpolgári címet idén ugyan nem adtak át, a Maroslele községért kitüntetést viszont ketten is elnyerték. Egyikük Gazdag Istvánné, a helyi polgárőrség titkára. A szervezetet több mint három évtizede az ő családja alapította, ő 1991-ben csatlakozott a csapathoz. A másik díjazott egy helybeli családi vállalkozás, az Aranyhús 2016 lett. A cég egy évtizede a falu gazdasági és közösségi életének elismert szereplője, rendszeresen segítik a helyi rendezvényeket, támogatják a jó ügyeket.

A Kárpátia együttest is meghívták

Az ünnepi testületi ülést követően a faluházban helyi értékeket – lelei alkotók munkáit, vállalkozók produktumait – bemutató kiállítás nyílt. A pénteki nap fénypontjául a Kárpátia zenekar koncertjét szánták a falu főterén, szombatra pedig tréfás sport- és ügyességi, illetve főzőversenyt, valamint autós bemutatót hirdettek – többek között. A falu főterét erre a két napra vásározók lepték el.