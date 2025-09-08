53 perce
Kipróbálnád milyen kofának lenni? Irány a Mars téri használtcikk-börze!
Neked kacat? Másnak kincs! A Mars téri használtcikk-börze programjain megunt, de még használható otthoni tárgyak, eszközök cserélhetnek gazdát – és most te is lehetsz árus.
Igazi családi programot kínálnak szeptember 21-én a Mars téri piacon, hiszen a megszokott piaci nyüzsgés mellé érkezik a vásári hangulat is, ahol 8:00 és 13:00 óra között kedvünkre válogathatunk mások megunt használati tárgyai, ruhái vagy csecsebecséi között.
A jelentkezés menete
Az árusoknak szeptember 12-én 8 órától lesz lehetőségük regisztrálni kizárólag az erre létrehozott felületen. A szervezők felhívják a figyelmet: túljelentkezés várható, így előfordulhat, hogy a szabad asztalok pillanatok alatt elfogynak. A regisztrációról automatikus üzenet érkezik, de ez önmagában nem garantálja az asztalhoz jutást.
Fontos határidők
- jelentkezés: szeptember 12. – 8.00-tól
- asztalkiosztás határideje: szeptember 17. – 16:00-tól
Két asztal igényelhető, a bérleti díj bruttó 1500 forint. Az asztalok reggel 7 órától foglalhatók el, 8 órára minden árusnak készen kell állnia a kipakolással. A bérelt felületeket kötelező leteríteni (abrosszal, terítővel), ennek hiányában az árusítás nem kezdhető meg.
Kincskeresőként a Mars téri használtcikk-börzén
Már a kezdetek, 2023 októbere óta rendkívül népszerű a szegedi használtcikk-börze. Ezúttal újra lehetőségünk lesz arra, hogy igazi kincsvadászokká váljunk.
Rengeteg dolog közül válogathatunk
- lemezez, CD-k
- karórák
- házi termékek
- női- és férfiruházat
- dísztárgyak, dekorációk
Az alkudozáshoz nagy tehetség kell
Piac, vásár, börze alkudozás nélkül elképzelhetetlen. A legjobb ár eléréséhez tehetség kell, de szerencsére a Mars téri használtcikk-börzén ennek is nagy hagyománya van. Most mindenki kipróbálhatja rejtett képességeit!
