Kipróbálnád milyen kofának lenni? Irány a Mars téri használtcikk-börze!

Igazi családi programot kínálnak szeptember 21-én a Mars téri piacon, hiszen a megszokott piaci nyüzsgés mellé érkezik a vásári hangulat is, ahol 8:00 és 13:00 óra között kedvünkre válogathatunk mások megunt használati tárgyai, ruhái vagy csecsebecséi között.

Ezúttal újra lehetőségünk lesz arra, hogy igazi kincsvadászokká váljunk a Marc téri használcikk börzén. Fotó: Török János

A jelentkezés menete

Az árusoknak szeptember 12-én 8 órától lesz lehetőségük regisztrálni kizárólag az erre létrehozott felületen. A szervezők felhívják a figyelmet: túljelentkezés várható, így előfordulhat, hogy a szabad asztalok pillanatok alatt elfogynak. A regisztrációról automatikus üzenet érkezik, de ez önmagában nem garantálja az asztalhoz jutást.

Fontos határidők

jelentkezés: szeptember 12. – 8.00-tól

asztalkiosztás határideje: szeptember 17. – 16:00-tól

Két asztal igényelhető, a bérleti díj bruttó 1500 forint. Az asztalok reggel 7 órától foglalhatók el, 8 órára minden árusnak készen kell állnia a kipakolással. A bérelt felületeket kötelező leteríteni (abrosszal, terítővel), ennek hiányában az árusítás nem kezdhető meg.

Kincskeresőként a Mars téri használtcikk-börzén

Már a kezdetek, 2023 októbere óta rendkívül népszerű a szegedi használtcikk-börze. Ezúttal újra lehetőségünk lesz arra, hogy igazi kincsvadászokká váljunk.

Rengeteg dolog közül válogathatunk

lemezez, CD-k

karórák

házi termékek

női- és férfiruházat

dísztárgyak, dekorációk

Az alkudozáshoz nagy tehetség kell

Piac, vásár, börze alkudozás nélkül elképzelhetetlen. A legjobb ár eléréséhez tehetség kell, de szerencsére a Mars téri használtcikk-börzén ennek is nagy hagyománya van. Most mindenki kipróbálhatja rejtett képességeit!