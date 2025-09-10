Meglepő dicséretet kaptak a magyarok a mesterséges intelligenciától

A ChatGPT 2022 novembere óta több mint 150 milliárd párbeszédet folytatott a világ minden tájáról érkező felhasználókkal. Több mint 95 különböző nyelven kommunikált már a mesterséges intelligencia, így bőven volt alkalma megtapasztalni, mely nyelveken írnak az emberek pontosan, és hol csúsznak el leggyakrabban a helyesírási buktatókon.

Mennyire precízen kommunikál a magyar? A mesterséges intelligencia megadta a választ. Illusztráció: Shutterstock

A világ élmezőnyébe rakta a mesterséges intelligencia a magyarokat

Noha a hazai étlapok még messze nem támasztják alá vitathatatlanul az eredmény, de a mesterséges intelligencia tapasztalata szerint a magyar nyelvű felhasználók helyesírása kimondottan jó. A ChatGPT a magyarokat a legpontosabban író nemzetek top húszas listáján pozicionálta.

Még nagyobb büszkeségre adhat okot, hogy válaszában azt is megemlítette, hogy a magyar helyesírás sokkal nehezebb, mint sok más nyelvé, ennek ellenére írnak meglepően jól a magyar felhasználók.

Sőt, azt is megindokolta, hogy milyen indokok állhatnak a magyarok jó helyesírása hátterében: egyrészt az, hogy akik magyarul írnak, általában anyanyelvűek, másrészt pedig az, hogy a magyar oktatásban kiemelt hangsúlyt kap a helyesírási nevelés.

Ők a legrosszabb helyesírók

Az MI tapasztalatai szerint a legtöbb helyesírási hiba angolul íródik. Ennek legfőbb oka, hogy nem csak a brit vagy amerikai felhasználók, hanem a világ minden részéről érkezők használják az angolt, közülük sokan második nyelvként.

Gyakran figyelmetlenül, gyorsan gépelve, szlenget és rövidítéseket alkalmazva kommunikálnak.

A dobogó második és harmadik helyét az arab és a hindi nyelv felhasználóinak ítélte. Ezekben a közösségekben gyakori, hogy nem hivatalos átírásokat, például latin betűs arabot használnak, vagy keverik a beszélt nyelv formáit az írott standarddal.

Íme a helyesírási világbajnokok

Érdekesség, hogy a legprecízebb helyesírók a mesterséges intelligencia szerint a koreaiak, japánok és finnek, akik nem ismerik a lazázást. Komoly elvárás náluk az írott nyelv pontossága, és az írásrendszereik is segítik a szabályos kommunikációt. Utánuk a legjobbak toplistáján sorrendben a németek, a lengyelek és a csehek következnek a ChatGPT szerint.