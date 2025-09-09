szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Szegedi hírek

1 órája

Vajon ki előzte meg Azahriah-t a vármegyében? Az MI szerint ő a legkedveltebb előadó

Címkék#mesterséges intelligencia#toplista#magyar előadók

A helyi zenei élet élvonalát a fiatal tehetségek és a szegedi zenekarok uralják. Ezúttal a mesterséges intelligencia állított fel rangsort, hogy kik a vármegye legkedveltebb előadói.

Kis Zoltán

A zenei ízlés régiónként is markánsan eltérhet, és úgy tűnik, Csongrád-Csanád vármegye sem kivétel ez alól. A mesterséges intelligencia elemzése szerint a helyi közönség leginkább olyan előadókat kedvelnek, akik vagy Szegedhez kötődnek, vagy országos hírnévre tettek szert innen indulva. A lista élén a karcos szövegeiről ismert Pogány Induló áll, de olyan nevek is előkelő helyet kaptak, mint a CityRocks zenekar, a Honeybeast vagy a fiatal tehetségként berobbant Kieza zenekar. 

Ilyen a mesterséges intelligencia toplistája.
Összegző toplista: ők a legnépszerűbb előadók a mesterséges intelligencia szerint. Fotó: MTI

Mesterséges intelligencia rangsora

Az MI-alapú rangsor nem csak a közönségszavazásokat, hanem a streamingadatokat és médiavisszhangot is figyelembe vette.

Összegző toplista: ők a legnépszerűbb előadók a mesterséges intelligencia szerint 

  • Pogány Induló (legnevesebb helyi előadó)
  • Czutor Zoltán (legtöbb közönségszavaz)
  • CityRocks (második legtöbb voks)
  • Honeybeast (elismertség, koncertek, rajongótábor)
  • Kieza zenekar (szakmai és közönség elismerés, fellépési lehetőség) – Szeged Hangja 2025

Ha megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy kik lehetnek jelenleg a leghallgatottabb vagy legnépszerűbb előadók Csongrád‑Csanád vármegyében, a helyi közönség visszajelzése alapján Czutor Zoltán és a CityRocks vezetik többek között a listát. Őket követi a HoneyBeast, és a 2025-ös „Szeged hangja” díjat nyert Kieza zenekar is, aki komoly elismeréseket kapott. Ezen kívül több fesztiváljáró együttes is erős jelenléttel bír Szeged zenei színterein. 

Pogány Induló a csúcson  

Zenei sikerekben és komoly elismerésekben volt része: a Spotify listákon hamar az első helyre tört, alkalmanként megelőzve Azahriah-t is.

Díjak, elismerések

  • Fonogram-díj (2024 áprilisa): Az év hazai rap vagy hip-hip albumba
  • Artisjus-díj (2024 májusa): Az Év Junior Könnyűzenei Alkotói kategória
  • Magyar Klipszemle fődíj (2024 októbere)

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
