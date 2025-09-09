1 órája
Vajon ki előzte meg Azahriah-t a vármegyében? Az MI szerint ő a legkedveltebb előadó
A helyi zenei élet élvonalát a fiatal tehetségek és a szegedi zenekarok uralják. Ezúttal a mesterséges intelligencia állított fel rangsort, hogy kik a vármegye legkedveltebb előadói.
A zenei ízlés régiónként is markánsan eltérhet, és úgy tűnik, Csongrád-Csanád vármegye sem kivétel ez alól. A mesterséges intelligencia elemzése szerint a helyi közönség leginkább olyan előadókat kedvelnek, akik vagy Szegedhez kötődnek, vagy országos hírnévre tettek szert innen indulva. A lista élén a karcos szövegeiről ismert Pogány Induló áll, de olyan nevek is előkelő helyet kaptak, mint a CityRocks zenekar, a Honeybeast vagy a fiatal tehetségként berobbant Kieza zenekar.
Mesterséges intelligencia rangsora
Az MI-alapú rangsor nem csak a közönségszavazásokat, hanem a streamingadatokat és médiavisszhangot is figyelembe vette.
Összegző toplista: ők a legnépszerűbb előadók a mesterséges intelligencia szerint
- Pogány Induló (legnevesebb helyi előadó)
- Czutor Zoltán (legtöbb közönségszavaz)
- CityRocks (második legtöbb voks)
- Honeybeast (elismertség, koncertek, rajongótábor)
- Kieza zenekar (szakmai és közönség elismerés, fellépési lehetőség) – Szeged Hangja 2025
Ha megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy kik lehetnek jelenleg a leghallgatottabb vagy legnépszerűbb előadók Csongrád‑Csanád vármegyében, a helyi közönség visszajelzése alapján Czutor Zoltán és a CityRocks vezetik többek között a listát. Őket követi a HoneyBeast, és a 2025-ös „Szeged hangja” díjat nyert Kieza zenekar is, aki komoly elismeréseket kapott. Ezen kívül több fesztiváljáró együttes is erős jelenléttel bír Szeged zenei színterein.
Pogány Induló a csúcson
Zenei sikerekben és komoly elismerésekben volt része: a Spotify listákon hamar az első helyre tört, alkalmanként megelőzve Azahriah-t is.
Díjak, elismerések
- Fonogram-díj (2024 áprilisa): Az év hazai rap vagy hip-hip albumba
- Artisjus-díj (2024 májusa): Az Év Junior Könnyűzenei Alkotói kategória
- Magyar Klipszemle fődíj (2024 októbere)
