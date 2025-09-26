szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonysági sütivásár

1 órája

Lezárták a Tölgyfa utcát: hatalmas bulival ünnepelték a Mihály-napot Ásotthalmon – galériával, videóval

Címkék#Ásotthalom#óvoda#jótékonysági sütivásár

Még a Tölgyfa utcát is lezárták péntek délután, akkora volt a forgatag. A Mihály-napi vásár igazi családi programot kínált Ásotthalmon. A gyerekeket és szüleiket játékok, finom sütemények és közösségi élmények várták.

Arany T. János

Még a Tölgyfa utcát is is lezárták az egyik irányból péntek délután, akkora buli volt Ásotthalmon. Péntek délután háromtól megtelt a Tölgyfa utca élettel és nevetéssel, hiszen megrendezték a Mihály-napi vásárt, amelyet a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde szervezett. Az esemény igazi családi programnak bizonyult: a kisebbeket ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás várta, a felnőttek pedig jóízű beszélgetésekkel és finom falatokkal tölthették az időt.

A Mihály-napi vásár Ásotthalmon közösségi élményt kínált: sütivásár, családbarát programok és koncert várta a résztvevőket a Tölgyfa utcai óvodában és bölcsődében. Fotó: Karnok Csaba

Mihály-napi vásár picit korábban

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje a jótékonysági sütivásár volt. Rengeteg sütemény érkezett a szülőktől, finomabbnál finomabb édességeket lehetett kóstolni. – Azért vagyunk itt, mert Mihály-napi vásárt tartunk, és egy kis sütivásárral készültünk. Nem pénzért lehet megvenni a süteményeket, hanem krajcárokért. Úgy gondoltuk, szeretnénk összehozni a családokat, hogy minél jobban ismerkedjenek, beszélgessenek. A Mihály-napot egy kicsit előre hoztuk, és azt szeretnénk, ha ebből hagyomány születne – mondta Csontosné Kruzslicz Ildikó, az óvoda és a bölcsőde vezetője.

A Mihály-napi vásár igazi családi programot kínált Ásotthalmon

Fotók: Karnok Csaba

Sütemények jótékony célra

A süteményeket szülők és dolgozók készítették, és minden bevételt jótékony célra fordítanak. A támogatásból az óvoda és bölcsőde eszköztárát bővítik, illetve az adventi gyertyagyújtás költségeit fedezik majd. A nap zárásaként a Péter & Pan Duó zenélt, akik vidám gyermekműsorukkal szórakoztatták a közönséget.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu