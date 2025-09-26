Lezárták a Tölgyfa utcát: hatalmas bulival ünnepelték a Mihály-napot Ásotthalmon – galériával, videóval

Még a Tölgyfa utcát is is lezárták az egyik irányból péntek délután, akkora buli volt Ásotthalmon. Péntek délután háromtól megtelt a Tölgyfa utca élettel és nevetéssel, hiszen megrendezték a Mihály-napi vásárt, amelyet a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde szervezett. Az esemény igazi családi programnak bizonyult: a kisebbeket ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás várta, a felnőttek pedig jóízű beszélgetésekkel és finom falatokkal tölthették az időt.

A Mihály-napi vásár Ásotthalmon közösségi élményt kínált: sütivásár, családbarát programok és koncert várta a résztvevőket a Tölgyfa utcai óvodában és bölcsődében. Fotó: Karnok Csaba

Mihály-napi vásár picit korábban

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje a jótékonysági sütivásár volt. Rengeteg sütemény érkezett a szülőktől, finomabbnál finomabb édességeket lehetett kóstolni. – Azért vagyunk itt, mert Mihály-napi vásárt tartunk, és egy kis sütivásárral készültünk. Nem pénzért lehet megvenni a süteményeket, hanem krajcárokért. Úgy gondoltuk, szeretnénk összehozni a családokat, hogy minél jobban ismerkedjenek, beszélgessenek. A Mihály-napot egy kicsit előre hoztuk, és azt szeretnénk, ha ebből hagyomány születne – mondta Csontosné Kruzslicz Ildikó, az óvoda és a bölcsőde vezetője.