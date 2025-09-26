6 órája
Lezárták a Tölgyfa utcát: hatalmas bulival ünnepelték a Mihály-napot Ásotthalmon – galériával, videóval
Még a Tölgyfa utcát is lezárták péntek délután, akkora volt a forgatag. A Mihály-napi vásár igazi családi programot kínált Ásotthalmon. A gyerekeket és szüleiket játékok, finom sütemények és közösségi élmények várták.
Még a Tölgyfa utcát is is lezárták az egyik irányból péntek délután, akkora buli volt Ásotthalmon. Péntek délután háromtól megtelt a Tölgyfa utca élettel és nevetéssel, hiszen megrendezték a Mihály-napi vásárt, amelyet a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde szervezett. Az esemény igazi családi programnak bizonyult: a kisebbeket ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás várta, a felnőttek pedig jóízű beszélgetésekkel és finom falatokkal tölthették az időt.
Mihály-napi vásár picit korábban
A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje a jótékonysági sütivásár volt. Rengeteg sütemény érkezett a szülőktől, finomabbnál finomabb édességeket lehetett kóstolni. – Azért vagyunk itt, mert Mihály-napi vásárt tartunk, és egy kis sütivásárral készültünk. Nem pénzért lehet megvenni a süteményeket, hanem krajcárokért. Úgy gondoltuk, szeretnénk összehozni a családokat, hogy minél jobban ismerkedjenek, beszélgessenek. A Mihály-napot egy kicsit előre hoztuk, és azt szeretnénk, ha ebből hagyomány születne – mondta Csontosné Kruzslicz Ildikó, az óvoda és a bölcsőde vezetője.
A Mihály-napi vásár igazi családi programot kínált ÁsotthalmonFotók: Karnok Csaba
Sütemények jótékony célra
A süteményeket szülők és dolgozók készítették, és minden bevételt jótékony célra fordítanak. A támogatásból az óvoda és bölcsőde eszköztárát bővítik, illetve az adventi gyertyagyújtás költségeit fedezik majd. A nap zárásaként a Péter & Pan Duó zenélt, akik vidám gyermekműsorukkal szórakoztatták a közönséget.
