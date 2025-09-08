szeptember 8., hétfő

Jótékonyság

1 órája

Újabb összefogás: Mirkó családját támogatták a színes ópusztaszeri lovasnapok – galériával

Címkék#lovasnap#Mirkó#gyűjtés

A Szeri Baráti Kör a hétvégén lovasnapot tartott Ópusztaszeren a labdarúgópályán és a szomszédságában. Az eseményen, akárcsak a júniusi parasztolimpián, a Duchenne-szindrómás szegedi kisfiú, Mirkó javára és gyógyulására is gyűjtöttek.

Imre Péter

A Szeri Baráti Kör újabb eseménnyel jelentkezett Ópusztaszeren, a júniusi parasztolimpia után a hétvégén lovasnapot rendeztek a község sportpályáján és a környékén. A hagyományhoz ragaszkodva ezúttal is gyűjtöttek a Duchenne-szindrómás szegedi kisfiú, Mirkó javára és gyógyulására.

Lovasnap Mirkó gyógyulásáért
Látványos lovasnapot rendeztek Ópusztaszeren, Mirkó javára is gyűjtöttek. Fotó: szervezők

Sikeres program

A nap jól sikerült, kicsik és nagyok élvezték a programokat, még az eleinte bizonytalan kimenetelű habpartit is meg tudták rendezni, főként a gyerekek nagy örömére. Megtartották a fogatok és lovasok felvonulását a település utcáin, egész nap szólt a country zene, csikós bemutatónak tapsolhatott a közönség, és az íjászok is népszerűek voltak feldíszített sátraiknál. Nem véletlen, hiszen a magyar bajnok Blaskó Tímeától tanulhattak a vállalkozó kedvűek, és még lovagoltatás is volt – mesélte Varga Krisztián, a Szeri Baráti Kör elnöke. A kilátogatóknak három nagy üstben főztek gulyást és babgulyást, szinte csak pár kanálnyi maradt az ételekből.

Ópusztaszeri lovasnap Mirkó javára

Fotók: Szeri Baráti Kör

Mirkó gyógyulására gyűjtöttek

A Szeri Baráti Kör rendezvényein rendszeresen gyűjtenek a Duchenne-szindrómás szegedi kisfiúnak, Mirkónak. Ennek eredményéről kérdeztük Varga Krisztiánt. – Pontos összeget nem tudok mondani, mert a doboz zárva volt és maradt, de úgy láttam, hogy a jelenlévők szépen adakoztak, gyűlt a pénz. Mi már annak is örülünk, ha pár százezer forinttal hozzájárulhatunk Mirkó családjának a kiadásaihoz, a kisfiú gyógyulásához. Ránk mindig számíthatnak – jelentette ki a Szeri Baráti Kör elnöke, aki azt is megemlítette, lakossági összefogás segítette rendezvényüket. Még elárulta: a baráti kör mikulása idén is meglátogatja az ópusztaszeri gyerekeket, májusban pedig következhet az újabb parasztolimpia.

 

