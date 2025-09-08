Újabb összefogás: Mirkó családját támogatták a színes ópusztaszeri lovasnapok – galériával

A Szeri Baráti Kör újabb eseménnyel jelentkezett Ópusztaszeren, a júniusi parasztolimpia után a hétvégén lovasnapot rendeztek a község sportpályáján és a környékén. A hagyományhoz ragaszkodva ezúttal is gyűjtöttek a Duchenne-szindrómás szegedi kisfiú, Mirkó javára és gyógyulására.

Látványos lovasnapot rendeztek Ópusztaszeren, Mirkó javára is gyűjtöttek. Fotó: szervezők

Sikeres program

A nap jól sikerült, kicsik és nagyok élvezték a programokat, még az eleinte bizonytalan kimenetelű habpartit is meg tudták rendezni, főként a gyerekek nagy örömére. Megtartották a fogatok és lovasok felvonulását a település utcáin, egész nap szólt a country zene, csikós bemutatónak tapsolhatott a közönség, és az íjászok is népszerűek voltak feldíszített sátraiknál. Nem véletlen, hiszen a magyar bajnok Blaskó Tímeától tanulhattak a vállalkozó kedvűek, és még lovagoltatás is volt – mesélte Varga Krisztián, a Szeri Baráti Kör elnöke. A kilátogatóknak három nagy üstben főztek gulyást és babgulyást, szinte csak pár kanálnyi maradt az ételekből.