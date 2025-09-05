szeptember 5., péntek

Elég menő?

51 perce

Rollerrel suhan a polgármester: Molnár Áron éli a fenntarthatóságot

Algyőn nem csak dísznek van a zöld program, a vezetés is két keréken halad. Molnár Áron polgármester elektromos rollerrel suhanva mutat példát és irányt a fenntarthatóság felé. A zöld program nem áll meg a közlekedésnél: a környezetbarát bölcsődétől az ökoiskolán át a négyféle szelektív kukáig, mindenhol visszaköszön.

Koós Kata

Az algyői, ingyenes önkormányzati lakások helyszíni szemléjére indultunk a polgármesteri hivatal parkolójából Molnár Áron polgármesterrel a minap. Megbeszéltük, hogy ő halad majd elöl és mutatja az utat a fecskelakásokig. Fotós kollégámmal be is szálltunk a kocsiba arra számítván, hogy a polgármester is hasonlóan cselekszik. Molnár Áron azonban nagy meglepetésünkre elektromos rollerre pattant, majd intett, hogy kövessük. 

Molnár Áron polgármester
Molnár Áron polgármester részéről a fenntartható közlekedés nem csak elvárás, de személyes gyakorlat. Fotó: Karnok Csaba

Elektromos rollerrel mutat példát Molnár Áron polgármester

Körülbelül húsz kilométer/órával suhantunk az önkormányzati lakásokhoz. Mint megtuduk, az elektromos roller végsebessége ennél alig több, bukósisak sem kell rá. 

– Tanárember voltam, amit szerintem már sosem fogok levetkőzni. A példamutatás szerintem borzasztóan fontos, a rollert is az algyői zöld program részeként vásároltam, gyakran utazom ezzel a településen belül. Nagy kerekű, biztonságos, a műszaki kollégák is szívesen használják, csak a hölgy munkatársak ódzkodnak még, hogy kipróbálják – mondta el mosolyogva a polgármester, aki a fenntarthatóság jegyében gyakran rója Algyő utcáit rollerrel autó helyett. Kiemelte, hogy az algyői útfelújítások – például a Kastélykert utca – tervezésekor is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a zöld, fenntartható közlekedési eszközöknek is legyen kerékpáros sáv vagy nyom kialakítva. 

– Szerintem nagyon sok településen problémás ma már a rengeteg gépjármű. Algyőn próbáljuk a kerékpáros, rolleres közlekedésre hangolni az embereket, ehhez viszont kell egy infrastrukturális alap – fűzte hozzá Molnár Áron. 

Ökoiskola, szelektív hulladék, komposzt: így zöldell Algyő

A polgármester rámutatott, hogy a természetközeliség, a zöld szemlélet Algyőn régóta jelen van. 

– Az iskola örökös ökoiskola és az óvodában is elindult már ez a program. Algyőnek ez létkérdés. A zöld szemlélet jegyében történt a Tisza-part felélesztése is. Nem akarunk szétbetonozni mindent, megpróbáljuk megtartani a természetes szépségét. Ezért vettük át a belterületi Tisza-part kezelését az Ativizigtől, hogy mi dönthessük el, mi történik – mondta a polgármester, aki az algyői zöld program részeként kitért a hulladékszállításra is. 

– A Szegedi Hulladékgazdálkodással nagyon jó az együttműködésünk, Algyőn volt szinte először szelektív hulladékszállítás. Nemrég megkaptuk a zöld kukákat is, úgyhogy most már négy féle kukánk van. Emellett négyszáz komposztáló edényt osztottunk ki pár évvel ezelőtt – sorolta a polgármester, aki azt is megemlítette, hogy a környezetbarát bölcsőde megterveztetésénél is fontos szempont volt, hogy minél kisebb legyen az épület ökológiai lábnyoma. 

 

