A házat se tudja elhagyni László, egy mopedre gyűjt a mozgáskorlátozott férfi

Létezik egy olyan mozgáskorlátozott moped is, amit a nagyobb súllyal rendelkezőknek fejlesztettek ki, ez azonban nem százszázalékos támogatással jár, százezreket kell fizetni önerőként.

Ancsányi László most csak az öreg autójával tud közlekedni, de ez nem megoldás, mozgáskorlátozott mopedet szeretne, azzal több üzletbe is bemehetne. Fotó: Kovács Erika

A csípőízületei tönkrementek, és áttétes daganatai is vannak

A hódmezővásárhelyi Ancsányi László 65 éves, idén lett „igazi” nyugdíjas. Az elmúlt 3 évtizedben rokkantnyugdíjas volt, mivel két infarktust is elszenvedett. Nemrég kiderült, tönkrementek a csípőízületei, ami nehézkessé tette a járását. Ha ez nem lenne elég, még áttétes daganatot is találtak a szervezetében. Hormoninjekciókat kap, amiktől hízásnak indult, másfél év alatt közel 60 kilót hízott. Körülbelül 160 kilogramm volt a súlya, amiből mára 6 kilót sikerült leadnia. A nagy súlyt már nem bírják el az amúgy is problémás ízületei. A járása megromlása és a betegség miatt depresszióssá vált. Ki sem mozdult a négy fal közül, nem volt mivel. A helyzeten az javított, amikor László a saját összekuporgatott forintjaiból vásárolt egy kis piros rehab kocsit, ami már akkor is öreg és lestrapált volt, amikor hozzájutott. Egy ideig jó szolgálatot tett, a segítségével a súlyos beteg férfi kedélyállapota is megváltozott, sikerült kimásznia a depresszióból. Az utcán találkozott az ismerőseivel, el tudott menni orvoshoz, bevásárolni és a gyógyszereit kiváltani is.

Új mozgáskorlátozott moped kellene...

A rehab kocsit sokat kellett javítgatni, míg végül beadta a kulcsot, használhatatlanná vált. Ancsányi László 100 százalékos tb támogatással szeretett volna hozzájutni egy új mopedhez, azonban, bár jogosult lenne rá a betegségei alapján, a testsúlya miatt elutasították. Ugyanígy járt a fellebbezéssel is.

– Egyre depressziósabb vagyok, már napok óta nem hagytam el a házat, mert nem tudok menni. A bevásárlásban a szomszédom segít, amit ezúton is köszönök neki. Ha már a nyarat elvették tőlem, legalább most, ősszel jó lenne kicsit kint lenni a levegőn, találkozni emberekkel és saját magam intézni a dolgaimat – mondta a férfi.

Szeretné, ha újra kitárulna előtte a világ

Létezik egy nagyobb testsúlyra tervezett, 200 kilogrammot bíró mozgáskorlátozott moped is, azonban ott, amennyiben elfogadják László kérelmét, körülbelül 400 ezer forint önerőt is biztosítani kell, amit Ancsányi László nem tud előteremteni.