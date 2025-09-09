szeptember 9., kedd

Teszteltük a Temus műsólymot: a fügelopó rigók pár nap alatt túljártak az eszén – videóval

Címkék#feketerigó#madárriasztó#füge

Ér-e valamit a madárriasztó műmadár? Kollégánk letesztelte a Temus műsólymot, ezzel akarta megvédeni idei fügetermését a feketerigóktól. Ahogy mondani szokás: kipróbálta, hogy önöknek ne kelljen.

Timár Kriszta

Egyik kedvenc gyümölcsöm a füge. Ráadásul hihetetlen szerencsés vagyok, mert otthonunk kertjében két hatalmas fügefa is nő, melyek csak úgy roskadoznak a gyümölcstől. Kiváló vitaminforrás, hiszen ez a növény nem igényel semmiféle gondozást: permetezés, trágyázás vagy bárminemű mesterséges beavatkozás nélkül is ontja a bio termést. 

A műsólyom nem riasztja el a feketerigókat.
A műsólyom megbukott tesztünkön, nem képes elriasztani a fügelopó feketerigókat. Fotó: Török János

Műsólyomtól reméltük a fügetermés megvédését

Csakhogy a rengeteg fügét csak ablakból nézegethetem évek óta, mire ugyanis azok beérnek, a környékbeli madarak szinte az összes elérhető helyről leeszegetik. Az emeletnyi magasságba nőtt növényt már lehetetlen madárhálóval befedni, így egyetlen lehetőségem maradt: kipróbálom a madárriasztó műmadarat. Ez ugyanis a termékleírás alapján félelmet kelt a fekete rigókban, galambokban és seregélyekben, így azok természetüknél fogva kerülik a ragadozó madarakat. 

Be is szereztem a Temuról egy kiváló példányt, egy műsólymot 3 ezer forintért, és büszkén tettem ki az ablakba egy hónappal ezelőtt, amikor a füge érni kezdett. Aztán vártam. Mint utóbb kiderült, csak a csodára.

Az első napon még büszkén mutogattam családomnak, melynek tagjai előzőleg kicsit sem titkoltan kinevették elképzelésemet: lám, az addig folyamatosan a feketerigóktól mozgó bokor most kihalt, és az egész napos elégedett madárcsivitelés helyét átvette a néma csend és a nyugalom. Eltűntek a fügelopó szárnyasok, párezer forintból megmentettem az idei termést. 

Pár nap alatt rájöttek a feketerigók a turpisságra

Aztán jött a következő nap, amikor az ablakból azt láttam, hogy néhány bátor – vagy figyelmetlen – fekete rigó ismét a bokron héderel. Akkor még előfordult, hogy amint meglátták az ablakban őket figyelő műsólymot, gyorsan elrepültek. Pár nap múlva azonban már azt tapasztaltam, hogy bár szemmel tartják a műanyag jószágot, kicsit bátrabban érkeznek csemegézni. Nagyjából 4 nap alatt rájöttek, hogy ez bizony éjjel-nappal ugyanott ül mozdulatlanul és esze ágában sincs elkapni őket, azóta pedig nyilvánvalóan leadták a drótot a társaknak is, így ha röhögni tudnának, valószínűleg azt is megtennék, miközben reggeltől estig eszik az érett fügét. És nem csak őket nem érdekli a Temus ragadozó: a galambok is teljes lelki nyugalommal csipegetnek az udvaron – mondjuk azok legalább nem a fügét, hanem a fűben lévő dolgokat.

A remény hal meg utoljára: jöhet a művarjú

A műmadár projekt tehát tesztem alapján megbukott. Bár ennyi pénzt nem sajnáltam a kísérletre, sajnos ki kell jelenteni, ilyen egyszerűen nem lehet átverni a madarakat. Igazából csak azt nem értem,  régi madárijesztők mivel voltak jobbak – elődeink ugyanis azokkal egész gabonatáblákat védtek. Mindenesetre még abban a csomagban beszereztem egy művarjút is 1200 forintért, most azt is kitettem. Állítólag az a galambokat riasztja el – majd meglátjuk.

 

