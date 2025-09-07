Ebbe a faluba szombaton több vendég érkezett, mint ahány lakosa van, hogy pörköltöt főzzenek – galériával

A Nagyéri Sokadalom délelőttjén 44 bogrács alá gyújtottak. Mindegyikben szürke marha pörkölt főtt, de két egyforma ízt nem talált a zsűri, mindenki egyedi recepttel készült.

A Nagyéri Sokadalom pörköltfőző versenye messze földön híres, idén is 44 csapat verbuválódott össze. Fotó: Kovács Erika

Nagyéri sokadalom: ez már a sokadik, de egyre népszerűbb

– Már nyolcadik alkalommal rendezzük meg a Nagyéri Sokadalmat. Amikor útjára indítottuk, akkor egy kis falunapi rendezvényre gondoltunk, ahol mi, nagyériek és a hazalátogató elszármazottaink, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Csakhogy hamar híre ment a sokadalomnak és ma már a vármegyehatáron túlról, sőt, Esztergomból is érkeznek vendégek – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A pörköltfőző csapatoknak előzetesen kellett jelentkezniük. Az első 44 bejutott, de az utolsó 8 jelentkezőnek már nemet kellett mondaniuk, mert többen már nem fértek volna el az egyébként jó nagy alapterületű főtéren. A csapatok, a nevezési díj fejében, szürke marha húst kaptak.

Szürke marhából főtt a pörkölt, öreg volt, de annál finomabb lett az étel

– A sokadalom előtti napon derült ki, hogy a bika, amit megvettünk, tíz éves. Vagyis tovább kell főzni, hogy ne legyen rágós, úgyhogy mindenki időben kezdett hozzá a főzéshez. A csapatok egyébként nem bánták, hogy öreg a marha, abból finomabb lesz a pörkölt, ha elég ideig főzik – árult el egy titkot Lőrincz Tibor, akitől azt is megtudtuk, hogy a nyolc év alatt eddig összesen 2 bográcsban kozmált le a pörkölt, ami azt jelzi, a csapatok nagyon gyakorlott főzőmesterek. A zsűrinek egyébként nehéz dolga volt. Nemcsak azért, mert minden pörkölt finom volt, hanem azért is, mert ha minden bográcsból csak „egy szem” húst kóstoltak meg, már az is több tányér pörköltnek felelt meg.