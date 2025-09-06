szeptember 6., szombat

Különleges tárlat

35 perce

Nem tudja megkötni, mégis 400 darabja van: Bodócsi János gyűjteménye tele van meglepetésekkel – galériával, videóval

Címkék#nyakkendő#művelődési ház#gyűjtemény

Nem mindennapi hobbija van a földeáki Bodócsi Jánosnak: nyakkendőket gyűjt, és kollekciójának nagy részét most ki is állította a helyi művelődési házban. A nyakkendőgyűjtő egyébként nem tud nyakkendőt kötni és ritkán is visel – szerinte már nem is fog újra divatba jönni ez a ruhadarab.

Szabó Imre

– Egyszer, huszonöt évvel ezelőtt egy falubeli barátom, Hegyi Gyula, aki tudta, hogy sok mindent gyűjtök, hozott nekem egy nejlonzsáknyi külföldi nyakkendőt egy szentesi bálás boltból. A zacskóban hetvenvalahány darab volt, most több mint négyszáz van – mesélte Bodócsi János, aki gyűjteményének nagyját most a helyi művelődési házban tárja a nyilvánosság elé. Pontosan 365 darabot, mert, mint mondja, ennyi nap van egy évben. A nyakkendőgyűjtő a büszkeségeinek külön állványt készített saját kezűleg, amire aztán a szükséges tisztítás és vasalás után két falubeli asszony, Hegyi Borbála és Lócziné Kati, segített ezeket feltűzni.

A nyakkendőgyűjtő Bodócsi János büszkeségeivel.
A nyakkendőgyűjtő Bodócsi János büszkeségeivel. Fotó: Szabó Imre

Nem tud nyakkendőt kötni, nem is visel

A nyakkendőket Bodócsi János nem vásárolta: falubeliek, ismerősök hozták, miután híre ment szenvedélyének. Volt, amelyiket egyszerűen az ajtaja kilincsére akasztották. Ő maga viszont, bár elmondása szerint valamikor megtanulta, már nem tud nyakkendőt kötni. Nem is visel ilyesmit szívesen, csak ünnepi alkalmakkor, és úgy gondolja, a nyakkendőviselés divatja sem fog már visszatérni.

– Az unokám a gombavatón viselt nyakkendőjét is nekem adta, mondván, többé nem lesz rá szüksége – jegyezte meg. A nyakkendők gyűjtését inkább afféle kedves hóbortnak tekinti, amiben benne van egy kicsit a nosztalgia, de a gyűjtőszenvedély is. Kedvenc nyakkendője egyébként most egy olyan, ami hóembert ábrázol, és ha a kapcsolóját megnyomják, karácsonyi muzsikát játszik és világít, utóbbit a hóember piros orrán.

Nem tud nyakkendőt kötni, nem is visel, mégis gyűjti

Fotók: Szabó Imre

A nyakkendőgyűjtő szabadulna a kollekciótól

A földeáki nyakkendőgyűjtő nyolcvan éves, aktív éveiben hivatásos vadász volt. Vannak egyébként olyan nyakkendői, amiket vadásztársaktól kapott ajándékba. Most azon gondolkozik, hogy befejezi a gyűjtést, kollekcióját pedig már haza se hozza a kultúrházból. Mint mondja, a három és fél szobás lakásban nem férnének el, egy színben, méltatlan körülmények között tudta csak tárolni a zömében selyemből készült ruhadarabokat. Sok közülük tönkre is ment a portól, a gyűrődéstől vagy éppen mosás közben, úgyhogy szerinte jó helyük lesz ott, ahol most vannak.

 

 

