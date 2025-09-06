Nem tudja megkötni, mégis 400 darabja van: Bodócsi János gyűjteménye tele van meglepetésekkel – galériával, videóval

– Egyszer, huszonöt évvel ezelőtt egy falubeli barátom, Hegyi Gyula, aki tudta, hogy sok mindent gyűjtök, hozott nekem egy nejlonzsáknyi külföldi nyakkendőt egy szentesi bálás boltból. A zacskóban hetvenvalahány darab volt, most több mint négyszáz van – mesélte Bodócsi János, aki gyűjteményének nagyját most a helyi művelődési házban tárja a nyilvánosság elé. Pontosan 365 darabot, mert, mint mondja, ennyi nap van egy évben. A nyakkendőgyűjtő a büszkeségeinek külön állványt készített saját kezűleg, amire aztán a szükséges tisztítás és vasalás után két falubeli asszony, Hegyi Borbála és Lócziné Kati, segített ezeket feltűzni.

A nyakkendőgyűjtő Bodócsi János büszkeségeivel. Fotó: Szabó Imre

Nem tud nyakkendőt kötni, nem is visel

A nyakkendőket Bodócsi János nem vásárolta: falubeliek, ismerősök hozták, miután híre ment szenvedélyének. Volt, amelyiket egyszerűen az ajtaja kilincsére akasztották. Ő maga viszont, bár elmondása szerint valamikor megtanulta, már nem tud nyakkendőt kötni. Nem is visel ilyesmit szívesen, csak ünnepi alkalmakkor, és úgy gondolja, a nyakkendőviselés divatja sem fog már visszatérni.

– Az unokám a gombavatón viselt nyakkendőjét is nekem adta, mondván, többé nem lesz rá szüksége – jegyezte meg. A nyakkendők gyűjtését inkább afféle kedves hóbortnak tekinti, amiben benne van egy kicsit a nosztalgia, de a gyűjtőszenvedély is. Kedvenc nyakkendője egyébként most egy olyan, ami hóembert ábrázol, és ha a kapcsolóját megnyomják, karácsonyi muzsikát játszik és világít, utóbbit a hóember piros orrán.