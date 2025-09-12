4 órája
Élménypark nyílik Petőfi-telepen, ahol különleges ingyen taxi fog fuvarozni
Élményparkká változik Petőfi-telep szombaton délután, ahol minden kert új meglepetést rejt. A Nyitott kapuk akció során tíz udvarban több mint húsz különleges élmény várja a szomszédolókat. Lesz mese, zene, finom falatok, sőt ingyenes lovaskocsi járat is közlekedik majd.
Családi házak udvarán kínálnak izgalmas programokat szombaton Petőfi-telepen. Hatalmas élményparkká alakul át a városrész a művelődési ház szervezésében: 14 és 18 óra között a lakosok kitárják kapuikat, és megmutatják, hogy olykor elég csupán átmenni a szomszédba, hogy kalandban lehessen része az embernek. Tíz udvarban 22 családi programmal várják az érdeklődőket a Nyitott kapuk akció keretében. Ráadásul ingyenes lovaskocsi járat viszi a vállalkozó kedvű résztvevőket háztól házig.
Nyitott kapuk: kertészkedéstől a zumbáig, minden belefér
A szomszédolókat valóságos ízkavalkád várja: a portákon kínálnak majd házi lekvárokat, szörpöket, mézeket, mentes finomságokat, sós és édes süteményeket, sőt még lassú tűzön készült BBQ pulled pork szendvicseket is.
A gyerekeknek lesz arcfestés, henna, bábszínház, kézműves foglalkozások, muffin-díszítés és mandala festés is. A Dolgos utcában meseműhely nyílik, de akvarell-festés és délutáni családi jóga is lehetőséget ad majd a kikapcsolódásra, 16 órától pedig a Kálmán család ad kamarakoncertet.
A templomkertben a Cserregő Bábtársulás gondoskodik a mesés hangulatról és interaktív játékokról, amelyekben kicsik és nagyok együtt próbálhatják ki ügyességüket.
A közösségi programok között a fenntarthatóság is fókuszba kerül, kertészeti tippekkel, sőt új növényekkel is gazdagodhatnak a résztvevők az Acél utcai mini palánta börzén. Este felé közeledvén pedig mozgásé lesz a főszerep, ugyanis a napot zumba zárja, hogy a közös élmény valódi energiával teljen meg.
A Petőfi-telepi Nyitott kapuk egyszerre kínál ízeket, élményeket és közösséget. Egy délután, amikor a városrész lakói bebizonyítják, hogy a legnagyobb érték maga a közösség: az, ha együtt lehetünk és megoszthatjuk egymással mindazt, amit szeretünk.
