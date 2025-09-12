szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés a kapu mögött

4 órája

Élménypark nyílik Petőfi-telepen, ahol különleges ingyen taxi fog fuvarozni

Címkék#Petőfi-telepi Művelődési Ház#zene#nyitott kapuk#meseudvar#kertészet#kézműves#családi program#Petőfi-telep#gasztronómia

Élményparkká változik Petőfi-telep szombaton délután, ahol minden kert új meglepetést rejt. A Nyitott kapuk akció során tíz udvarban több mint húsz különleges élmény várja a szomszédolókat. Lesz mese, zene, finom falatok, sőt ingyenes lovaskocsi járat is közlekedik majd.

Delmagyar.hu

Családi házak udvarán kínálnak izgalmas programokat szombaton Petőfi-telepen. Hatalmas élményparkká alakul át a városrész a művelődési ház szervezésében: 14 és 18 óra között a lakosok kitárják kapuikat, és megmutatják, hogy olykor elég csupán átmenni a szomszédba, hogy kalandban lehessen része az embernek. Tíz udvarban 22 családi programmal várják az érdeklődőket a Nyitott kapuk akció keretében. Ráadásul ingyenes lovaskocsi járat viszi a vállalkozó kedvű résztvevőket háztól házig. 

Újra megrendezik a nyitott kapuk akciót.
A Nyitott kapuk akcióban 22 különböző élményt kínálnak Petőfi-telepi családi házak udvarán szombaton délután. Archív fotó: Török János

Nyitott kapuk: kertészkedéstől a zumbáig, minden belefér

A szomszédolókat valóságos ízkavalkád várja: a portákon kínálnak majd házi lekvárokat, szörpöket, mézeket, mentes finomságokat, sós és édes süteményeket, sőt még lassú tűzön készült BBQ pulled pork szendvicseket is. 

A gyerekeknek lesz arcfestés, henna, bábszínház, kézműves foglalkozások, muffin-díszítés és mandala festés is. A Dolgos utcában meseműhely nyílik, de akvarell-festés és délutáni családi jóga is lehetőséget ad majd a kikapcsolódásra, 16 órától pedig a Kálmán család ad kamarakoncertet. 

A templomkertben a Cserregő Bábtársulás gondoskodik a mesés hangulatról és interaktív játékokról, amelyekben kicsik és nagyok együtt próbálhatják ki ügyességüket.

A közösségi programok  között a fenntarthatóság is fókuszba kerül, kertészeti tippekkel, sőt új növényekkel is gazdagodhatnak a résztvevők az Acél utcai mini palánta börzén. Este felé közeledvén pedig mozgásé lesz a főszerep, ugyanis a napot zumba zárja, hogy a közös élmény valódi energiával teljen meg.

A Petőfi-telepi Nyitott kapuk egyszerre kínál ízeket, élményeket és közösséget. Egy délután, amikor a városrész lakói bebizonyítják, hogy a legnagyobb érték maga a közösség: az, ha együtt lehetünk és megoszthatjuk egymással mindazt, amit szeretünk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu