3 órája
Féltve őrzött kincsek és a Csillagszületik győztese várja a templomba látogatókat
Szombattól nyolc napon át rendezik meg országszerte az Ars Sacra Fesztivált. Hódmezővásárhelyen és Székkutason is több program várja a Nyitott templomok hétvégéje látogatóit.
A nyitott templomok hétvégéje alkalmából érdemes lesz ellátogatni a templomokba.
A toronynál is öregebb óraszerkezetet is megcsodálhatja
Szeptember 13-án szombaton 16 órától kinyílik Hódmezővásárhelyen a református ótemplom kapuja. Számos érdekességgel is szolgálnak a betérőknek. Lesznek templomrészlet ismertetők, gyerekfoglalkozások, zenés, énekes műsorok, valamint bemutatják a gyülekezet különleges, féltve őrzött liturgikus tárgyait is. Délutántól egészen sötétedésig fel lehet menni a templomtoronyba, ahol a toronynál is öregebb óraszerkezet, három harang és egy csengettyű, valamint a körkilátóról kiváló panoráma várja csigalépcsőket és a meredek lépcsőfokokat megmászókat.
A Nyitott templomok hétvégéje egyik sztárja Mészáros János Elek
Székkutason, a 99 éves református templomban 15 órakor a Csillag születik című tehetségkutató negyedik szériájának győztese, Mészáros János Elek, agrármérnök, talajtani szakmérnök, magánénekes ad koncertet.
Orgonakoncert lesz a mise után
A vásárhelyi Szentháromság katolikus templomban az esti szentmise után, 19 órától Magda Dávid orgonahangversenyét hallhatják a zenekedvelők.
Korosztályos Eb-t megjárt fiatallal várja az új szezont a legjobbak között a szegedi klub
Meghosszabbították az ingyenes HPV oltás határidejét, még nem késő jelentkezni