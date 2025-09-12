szeptember 12., péntek

Nyitott templomok hétvégéje

1 órája

Féltve őrzött kincsek és a Csillagszületik győztese várja a templomba látogatókat

Címkék#koncert#Nyitott templomok hétvége#program

Szombattól nyolc napon át rendezik meg országszerte az Ars Sacra Fesztivált. Hódmezővásárhelyen és Székkutason is több program várja a Nyitott templomok hétvégéje látogatóit.

Kovács Erika

A nyitott templomok hétvégéje alkalmából érdemes lesz ellátogatni a templomokba.

nyitott templomok hétvégéje
A vásárhelyi református Ótemplomban megmutatják a féltve őrzött liturgikus tárgyakat is. Fotó: Kovács Erika

A toronynál is öregebb óraszerkezetet is megcsodálhatja

Szeptember 13-án szombaton 16 órától kinyílik Hódmezővásárhelyen a református ótemplom kapuja. Számos érdekességgel is szolgálnak a betérőknek. Lesznek templomrészlet ismertetők, gyerekfoglalkozások, zenés, énekes műsorok, valamint bemutatják a gyülekezet különleges, féltve őrzött liturgikus tárgyait is. Délutántól egészen sötétedésig fel lehet menni a templomtoronyba, ahol a toronynál is öregebb óraszerkezet, három harang és egy csengettyű, valamint a körkilátóról kiváló panoráma várja csigalépcsőket és a meredek lépcsőfokokat megmászókat.

A Nyitott templomok hétvégéje egyik sztárja Mészáros János Elek

Székkutason, a 99 éves református templomban 15 órakor a Csillag születik című tehetségkutató negyedik szériájának győztese, Mészáros János Elek, agrármérnök, talajtani szakmérnök, magánénekes ad koncertet.

Orgonakoncert lesz a mise után

A vásárhelyi Szentháromság katolikus templomban az esti szentmise után, 19 órától Magda Dávid orgonahangversenyét hallhatják a zenekedvelők.

 

 

