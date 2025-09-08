Tíz kihagyhatatlan őszi fogás, amikbe azonnal beleszeretsz!

Nem kell megijednünk, ha vége a nyárnak és hűvösebb időszak jön. Ősszel is rengeteg olyan íz van, amelyet becsempészhetünk a mindennapjainkba. Talán már nincs dinnye és fagyi, de vannak zöldségek és fűszerek, amelyekkel igazán jó őszi ételeket készíthetünk.

Az őszi ételek rengeteg izgalmas ízt hoznak a hűvösebb napokba

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

1. Zöldséges curry újragondolva

Az első recept a sokak által kedvelt zöldséges curry újragondolása. Az őszi ízekkel megbolondított étel az egész család kedvence lesz. Az édesburgonyával és karfiollal keveredő chili és koriander nagyszerűen idézi meg az ősz hangulatát a meleg otthonunkban.

2. Szerinted is jobb a zelleres körtekrémleves, mint a sütőtökkrémleves?

A sütőtökkrémleves talán már mindenki számára ismert. Elkészíthető sós vagy édes változatban is. Azonban van egy másik őszi leves, amelyben inkább a sós íz dominál. A zelleres körtekrémlevesben a két íz találkozása egyszerűen felejthetetlen. Egy esős őszi napon mindenki kedvét feldobja.

Egy finom krémleves az ősz elengedhetetlen kelléke

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

3. Mézes sült körte, a csodálatos ízkombináció

Még mindig a körténél maradva: köretként is megállja a helyét, ha egy kis kreativitással fűszerezzük. Húsok mellé jó választás lehet a mézes sült körte. A receptben csirkemell van, de bármilyen hússal elkészíthető. A borral és mézzel összesütött körte igazi ízbombaként robban szét a szánkban.

4. Húsok mellé is járnak az őszi ízek

Ha még mindig a húsok mellé keresünk köretet vagy szószokat, akkor a következőket érdemes kipróbálni. Az édesburgonyapüré igazi alternatíva lehet az ősz idején. Másképp készül, mint a hagyományos törtburgonya: ezt a fajtát sütőben ajánlott előkészíteni, majd a vaj, a tej, a só és a bors mellé érdemes egy kis szerecsendiót és fokhagymát is csempészni. Szószként pedig nagyszerűen felhasználható például a birsalmaszósz. Édes ízként keveredik a sós húsokkal, amely nagyszerű párosként találkozik az ízlelőbimbóinkon. Ha inkább sós alternatívát keresel, akkor a majonézes padlizsánkrém a neked megfelelő. Ez azonban önmagában, pirítóssal is fogyasztható.

Az édesburgonya minden évszakban megállja a helyét, de ősszel az igazi

Forrás: Mindmegette.hu

5. Az egyik kedvenc ételünk újragondolva

A következő receptünk desszertnek és reggelinek is megfelelő. A sokak által nagyon kedvelt palacsintát túrbózzuk fel az ősz ízeivel. Az elkészítése hasonló, a hagyományos palacsintához, azonban ezt sütőtökkel és fahéjjal készítsük el. Tálaláskor szerecsendiót és juharszirupot is tehetünk rá, hogy még őszibb legyen az élmény.