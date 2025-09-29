Kinek áldás, kinek átok: ezt teszi velünk az őszi óraállítás

A nyári és téli időszámítással, illetve az óraátállítással kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Vannak, akik teljesen feleslegesnek tartják, mondván, csak megzavarja a bioritmust, és napokba telik, mire újra alkalmazkodik hozzá a szervezetük. Másokat viszont egyáltalán nem visel meg az átállás, sőt sokszor észre sem veszik, hogy változott az idő. Az őszi óraállítást azonban a legtöbben kellemesebbnek érzik, hiszen ilyenkor egy órával kitolódik az alvásidő.

Az őszi óraállítás idén október 26-án, vasárnap esedékes, amikor is hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az időmérőket. Illusztráció: Shutterstock

Az őszi óraállítás előnye, hogy többet alhatunk

Az óraátállítás eredeti célja az energiamegtakarítás volt: a nyári időszámítás során később sötétedik, így az emberek csak később kényszerülnek világítást használni, ezáltal csökken az áramfogyasztás.

A nyári időszámítás, vagyis az alternatív időszámítás lényege, hogy a helyi időt egy órával előreállítják az adott időzónához képest. Ezt a rendszert először 1916-ban vezették be az Egyesült Államokban. Ugyanebben az évben Magyarországon is alkalmazni kezdték energiatakarékossági megfontolásokból, és egészen 1954-ig – kisebb-nagyobb megszakításokkal – használták is. 1958 és 1979 között szünetelt a nyári időszámítás hazánkban, majd 1980-ban ismét bevezették, elsősorban a villamosenergia-felhasználás csökkentése érdekében – írja a Teol.

Az Európai Unió 1997-ben egységesítette a tagállamokban a nyári időszámítás használatát

Az Európai Unióban már évek óta vita tárgya az óraállítás eltörlése. Öt évvel ezelőtt az Európai Parlament megszavazta, hogy az uniós országoknak 2021-ig dönteniük kell, hogy véglegesen a nyári vagy a téli időszámítást választják. Azonban a végleges döntés mind a mai napig nem született meg, így továbbra is évente kétszer állítjuk az órákat – írja a Teol.

Az óraállítást több szempontból is megsínyli a szervezetünk

Ugyan egy órát nyerünk, ami az alvásunkat illeti, ám szakértők sokkal több negatív hatást neveztek meg, mint amennyi előnyünk származik belőle. Az óraállítást fizikailag és mentálisan is megszenvedjük: az őszi óraállítást követően a balesetek száma is jelentősen megnövekszik. Ezen túl nagyban hozzájárul a depresszió, szorongás és egyéb szezonális affektív zavarok kialakulásához. Az őszi átállítást követően a reggeli napfény mennyisége nő, ám a nappalok rövidülése miatt csupán néhány hétig élvezhetjük.