Szeptemberi munkálatok

Őszi kertészpraktikák: tippek a föld előkészítéséhez és gazdag terméshez

Címkék#kertészpraktika#őszi vetés#kertészkedés

Az ősz a kert megújulásának ideje, amikor számos fontos feladat vár a kertészekre. Az őszi vetés lehetőséget ad arra, hogy még a fagyok előtt friss zöldségeket szüreteljünk, míg más munkálatok a következő év bőséges termését segíti elő.

Joó Fanni

Az ősz az elmúlás, de a megújulás évszaka is. Ebben az időben a kertben még mindig bőven találunk munkát. Komposztálás, metszés, talajlazítás vagy akár az őszi vetés feladata vár minden kertészre. Hiába válik az időjárás kiszámíthatatlanná, a rendszeres kerti munka biztosítani tudja, hogy a növényeink erősek maradjanak és a következő szezonra a termőföld új erőre kaphasson.

őszi vetés
Őszi vetéssel még a fagyok beállta előtt szüretelhetünk friss salátát. Fotó: Illusztráció

Szeptemberben leginkább a betakarításokra fókuszálunk, de mellette a metszés és az ültetés is fontos feladat a kiskertekben. A Mindmegette összegyűjtötte, hogy mivel segíthetjük elő a nagy mértékű növénytermést a következő szezonra.

Talajlazítás fontossága ősszel

A nyári időszak ugyan bőségesen adakozó, de a talajt erősen megviseli. A meleg időszakok kiszárítják és tömörítik a földet, amely miatt például csökkent a vízfelvevő képessége. Ennek elkerülése érdekében érdemes egy ásóval óvatosan fellazítani a talajt. Nem kell teljes mértékben átforgatni, csak lazán elegyengetni. Ezzel a megbolygatással segíthetjük, hogy növekedjen a vízfelvevő képessége és később jobban is tudjon gazdálkodni a felvett vízzel.

Komposztálással gazdagítsunk

A növények sokféle tápanyagot vesznek fel a földből növekedés közben, ezt érdemes ősszel visszapótolni. Trágyával vagy komposzttal segíthetünk a földnek újra feltöltődni, hogy a téli pihenő idő után újra termékennyé válhasson. Ez egy fontos feladat, ugyanis ha lecsökken a tápanyagtartalma a termőföldnek akkor sokkal lassabban fognak fejlődni a növények és gyengébb lesz a terméshozam is.

Talajtakarás

A szeptember egy tökéletes alkalom arra, hogy szétterítsd a friss mulcsot a növények között. Ez azért fontos, mert a mulcsozással megvédheted a talajt a teljes kiszáradással szemben.

Mi is a mulcs?

A mulcs a talaj felszínére felvitt anyagréteg, a mulcsozás maga a talajtakarást jelenti. Ez a technika segíti a talaj nedvességének megőrzését, a talaj termékenységének és egészségének javítását, a gyomnövekedés csökkentését és a terület látványának javítását. A mulcs általában szerves eredetű, akár mi is könnyedén előállíthatjuk otthon.

Rózsák metszése

Sok más növénynek még ugyan nem, de szeptemberben a rózsák metszésének az ideje jön el. De itt is csak kisebb fajtára, úgymond fazonigazításra kell csak gondolni. Az elszáradt ágakat le-, a túlnyúltakat pedig vissza kell vágni. Az igazi nagy metszés ideje tavasszal érkezik majd el.

Őszi vetés a kiskertben

Sokan nem is gondolnák, de az ősz eleje remek alkalom bizonyos növények vetésére és ültetésére, amelyek még a fagyok beállta előtt termést hozhatnak. Ha szívesen fogyasztanánk még egy kis friss retket, spenótot vagy téli salátát, érdemes most nekilátni az ültetésnek.

A felsorolt teendők listája természetesen nem teljes, hiszen az ősz eleje sok betakarítással és gondozással jár. Ha azonban ezeknek a munkáknak már a szezon elején nekifogunk, a későbbi napokra jóval kevesebb feladat marad. A kiskert rengeteg öröm forrása, ugyanakkor szinte egész évben ad valamilyen tennivalót. Ahhoz, hogy megőrizzük lelkesedésünket, érdemes jól beosztani az időnket és energiánkat – de a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a föld felé, amelyen dolgozunk.

 

